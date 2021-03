24 Marzo 2021

CISTERNA

Risultano positivi al coronavirus decidono di scappare dal centro di accoglienza in cui sono ospiti. È successo nella giornata di lunedì in una struttura di Cisterna, dove regolarmente vengono svolti controlli sanitari compreso il tampone per il possibile contagio da covid-19. Protagonisti 4 giovani extracomunitari in Italia da diversi anni e arrivati al centro di accoglienza presente in città da alcuni mesi. Dopo aver ricevuto il risultato positivo all'esito del tampone dagli assistenti che lavorano nella struttura, i quattro sono stati da subito trattati come da protocollo sanitario, con le attenzioni dovute in questi casi, applicando tutte le precauzioni previste, ma anche con il supporto psicologico al fine di poter alleviare una situazione di disagio accentuata dalla notizia di esser stati contagiati dal covid-19. Ai 4 giovani è stato subito detto che dovevano rispettare un periodo di quarantena per la tutela sanitaria personale e delle altre persone presenti nella casa di accoglienza. Una collaborazione non del tutto volontaria che non è stata accolta, tant'è che i 4 come hanno potuto si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Sanitari e assistenti hanno avvertito le forze dell'ordine così è arrivata sul posto una pattuglia dei carabinieri di Cisterna diretti dal comandante Raffaele Priore. Dopo aver raccolto alcune testimonianze, i militari hanno cominciato da un giro di perlustrazione partendo dalla stazione ferroviaria e proprio in piazza Salvo D'Acquisto è stato individuato il primo fuggiasco, il quale non ha saputo dare informazioni sugli altri tre essendosi subito separato dagli altri. Le ricerche sono continuate su tutto il territorio, perlustrando zone e punti in cui i tre in fuga era soliti recarsi. Nella giornata di ieri sono stati individuati tutti e una volta prelevati con le dovute precauzioni sono stati riaccompagnati presso la struttura in cui sono ospitati e messi in quarantena. I quattro sono stati denunciati come previsto dal DPCM per aver favorito il contagio da coronavirus mettendo così a rischio altre persone.

Daniele Ronci

