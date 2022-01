Domenica 30 Gennaio 2022, 15:08

IL RICORSO

Il Comune di Latina incassa un nuovo pronunciamento a suo favore nella guerra che si sta consumando davanti al Tar per l'assegnazione dello specchio di acqua di Rio Martino dove dovrebbe sorgere il porto. I giudici amministrativi hanno infatti respinto la sospensiva cautelare richiesta dall'associazione temporanea d'imprese Rizzardi Srl/Prisma 20.20 Srl Costruzioni Navali che ha impugnato gli atti con i quali il Comune di Latina nel settembre dello scorso anno ha assegnato la gara per la gestione dei 200 posti barca nel porto canale al Consorzio di imprese denominato Porto di Latina assistito dall'avvocato Dino Lucchetti. Il ricorrente in particolare ha chiesto l'annullamento della determina con cui il dirigente del Settore ambiente ha aggiudicato la gara, di due verbali di negoziazione e della determina con cui vengono individuati come idonei Porto di Latina e Nautica Rio Martino. Secondo il ricorso, sarebbero state commesse diverse violazioni dal Comune in sede di selezione pubblica: i criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi; l'errata valutazione del progetto presentato da Rizzardi; la disparità di trattamento; carenza di motivazione sul lato dell'affidamento e la violazione della par condicio. E ancora l'avere consentito al gruppo vincente di modificare la proposta originaria immagina per 50 posti barca in una per 200 posti senza neppure la documentazione a supporto, come il piano economico e finanziario asseverato ed il progetto per i nuovi posti barca rispetto alla proposta iniziale. Ma i giudici amministrativi hanno ritenuto che da un sommario esame proprio della fase cautelare il ricorso non appare assistito da fumus boni iuris posto che con il ricorso introduttivo non è stato espressamente impugnato il verbale contenente l'esclusione. Una valutazione che ha portato a rigettare la domanda di sospensiva cautelare facendo segnare un altro punto a favore del Comune capoluogo, rappresentato dall'avvocato Francesco Cavalcanti. L'aver superato una ulteriore fase di empasse oltre al gruppo facente capo a Rizzardi anche un secondo gruppo, il Consorzio Borgo Grappa ha impugnato gli atti dell'assegnazione della gara - dovrebbe accorciare il percorso per arrivare finalmente all'avvio dei lavori per la realizzazione dell'opera attesa da decenni.

Elena Ganelli

