Martedì 31 Agosto 2021, 05:02

L'INTERVENTO

Un progetto da salvare ad ogni costo quello per la realizzazione del porto di Foceverde redatto dall'ingegner Alberto Noli circa 12 anni fa e rimasto finora sulla carta. A lanciare un appello per trasformare quel disegno in un'opera reale al servizio del capoluogo pontino è la Federlazio di Latina che lancia una sfida al sindaco Damiano Coletta e lo interroga sul futuro della struttura. L'intervento dell'associazione che riunisce le piccole e medie imprese arriva all'indomani del recepimento da parte della Regione Lazio, su istanza del Comune di Sabaudia e dell'Ente Parco del Circeo, delle contestazioni relative ad una possibile erosione della costa e delle spiagge che la realizzazione dell'opera potrebbe determinare. Partendo proprio dal progetto di Noli Federlazio ricorda come all'interno dell'elaborato realizzato per il Comune di Latina ci fosse anche uno studio specifico sulle maree e sull'impatto sulle coste vicine, studio che aveva escluso l'ipotesi dell'erosione della costa. «Federlazio si legge nella nota - sin dalla prima ora si è espressa a favore dell'opera portuale, sostenendola e mettendosi a disposizione per qualunque tipo di supporto e a tal proposito costituì un'associazione di imprese, poi sciolta, specificatamente per vedere l'opera realizzata quanto prima». Una posizione ribadita anche successivamente in occasione di due incontri avuti con il sindaco del capoluogo pontino Damiano Coletta, l'assessore Emilio Ranieri e la consigliera Maria Grazia Ciolfi per cercare di rilanciare il progetto e portarlo a definizione. Ma di passi avanti non ne sono stati fatti e oggi, alla luce della decisione della Regione Federlazio chiede si domanda «se il Comune di Latina ha intenzione di produrre proprie osservazioni circa la decisione della Regione e le istanze del Comune di Sabaudia e del Parco del Circeo contro la realizzazione dell'opera e se, a oltre dieci anni dalla presentazione del progetto peraltro pagato dal Comune di Latina durante i quali nulla si è fatto per la prosecuzione dell'iter amministrativo, il porto di Foceverde per questa amministrazione è ancora interessante oppure possiamo tranquillamente archiviarlo e non parlarne più. Se il porto non è considerato un'opera fondamentale si smetta pure di parlare di riqualificazione della marina. Tutto ciò conclude la nota dell'associazione imprenditoriale ci dà il sapore di spot elettorali funzionali solo alle cause dei competitori senza alcun vantaggio o miglioramento delle condizioni generali e delle aspettative dei cittadini e delle imprese».

Elena Ganelli

