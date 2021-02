RIFIUTI

Il porta a porta a Latina è partito. Sono state avviate ieri, e proseguiranno anche oggi, le operazioni preliminari che hanno visto le squadre di consegna dei kit prendere confidenza con il territorio e svolgere la necessaria formazione pratica sul campo, tablet e contenitori alla mano. Tra le altre, l'accoppiamento, via informatica, delle utenze con il kit. Le operazioni entreranno nel vivo domani, con le sette squadre di consegna pronte a incontrare i cittadini per effettuare ogni giorno 35 consegne nei territori di Latina Scalo e dei borghi Piave, Faiti e San Michele. «Le sette squadre si muoveranno sia di mattina che di pomeriggio - precisa Paolo Silingardi, presidente di Achab, la società incaricata di consegna e comunicazione - mercoledì (domani, ndr) saremo a pieno regime, con 22 persone su due turni dalle 8 alle 19.30». Gli utenti saranno quindi dotati di cinque mastelli da 30 litri e uno da 20 sottolavello, 200 sacchi in mater-bi per l'umido e 100 per il secco non riciclabile; le frazioni differenziate (vetro, o plastica e metalli o carta) vanno inserite nel mastello senza busta. «Contiamo di effettuare il 70% delle consegne previste su questi territori entro il primo mese - spiega Silvio Ascoli, direttore generale di Abc - trattandosi di 10mila consegne previste, dall'8 febbraio all'8 marzo contiamo quindi di effettuarne almeno 7mila». Ascoli sottolinea poi un dato, legato all'emergenza Covid: «Oggi non è raro che troviamo comunque qualcuno in casa, anche se non il titolare dell'utenza; in un periodo normale, magari, con i genitori al lavoro e i figli a scuola in presenza, sarebbe stato diverso; stiamo comunque stampando gli avvisi di eventuale mancata consegna». Stamattina, inoltre, sarà attivato il front office di Latina Scalo, in via della Stazione 209. Il direttore di Abc sottolinea però un altro dato: «Abbiamo iniziato a ricevere diverse richieste per le compostiere domestiche». Un tema che si è riproposto anche in serata, nel primo appuntamento di diretta Fb sul canale sociale del Comune di Latina in cui gli stessi Ascoli e Silingardi, insieme al presidente di Abc, Gustavo Giorgi, all'assessore all'Ambiente, Dario Bellini e al sindaco, Damiano Coletta, hanno presentato il servizio e risposto alle domande degli utenti. Ancora una volta è stato chiarito che il porta a porta darà avvio anche alla tariffa puntuale, ovvero al pagamento della bolletta in base a quanto rifiuto si produce: «Quello che verrà conteggiato non è il numero di volte in cui espongo ciascun contenitore di differenziato, ma la tariffa sarà agganciata al numero di volte in cui espongo il secco non riciclabile, che è esattamente la parte da disincentivare», ha spiegato Ascoli, che ha anche chiarito come «ci sarà un periodo parallelo di bollettazione simulata». Molte le domande dei cittadini sulle compostiere, in cui mettere organico, sfalci e potature, in particolare se sia possibile usarle per i condomini: «La risposta nell'immediato è no - ha detto Ascoli - per il semplice motivo che il porta a porta deve portare a responsabilizzare il singolo tramite l'utilizzo di contenitori singoli. Ciò non toglie che si potrà valutare in futuro per piccoli condomini con pochi utenti molto motivati». Ultima preoccupazione dei cittadini quella che, in caso di condomini molto grandi, il marciapiede sotto casa possa essere invaso da mastelli: «Non accadrà: a regime, il sistema si stabilizza, e l'utente sceglierà quale delle tre giornate a settimana è la più idonea per lui», ha concluso Ascoli.

Andrea Apruzzese

