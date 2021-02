© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIFIUTIUna media di 500 al giorno, una volta a regime e già 270 consegnati in un solo pomeriggio. La consegna dei kit di contenitori per la raccolta differenziata porta a porta a Latina è entrata nel vivo: martedì, terminata la mattinata di formazione, nel pomeriggio le squadre hanno consegnato già 270 kit. «Stiamo avendo un ottimo riscontro da parte degli utenti - spiega Paolo Siringardi, presidente di Achab, la società incaricata della consegna dei kit e della comunicazione - e contiamo di arrivare a 500 consegne al giorno». Un dato che li porterebbe a concludere questa prima tranche di consegne, a Latina Scalo e nei borghi Faiti, San Michele e Piave, ben prima della data prevista per l'avvio vero e proprio della raccolta porta a porta, il 15 marzo. I kit da consegnare sono infatti 10mila e a una media di 500 al giorno si concluderebbe tutto in 20 giorni, ovvero nei primi giorni di marzo. Ma Silingardi sottolinea anche un altro dato: «Siamo consegnando molte compostiere rispetto al previsto, anche dieci al giorno».«Le cose stanno andando bene in questi primissimi giorni - gli fa eco il direttore dell'Azienda dei beni comuni, Silvio Ascoli, al termine di un cda in cui ieri sono state ratificate alcune gare - ma avremo un dato più congruo al termine della prima settimana di visite presso gli utenti. È vero che stiamo operando in una situazione particolare: a causa dell'emergenza Covid, gli operatori trovano sempre qualcuno in casa, o perché i genitori sono in smart working o perché i figli seguono la didattica a distanza, presso le abitazioni c'è sempre una persona alla quale effettuare la consegna. Gli avvisi di mancata consegna sono pochi». Relativamente al dato delle compostiere, Ascoli nota che «sicuramente è merito molto della comunicazione, in particolare della lettera sul porta a porta, consegnata a casa degli utenti, che sul retro reca le informazioni sul compostaggio domestico».Le lettere stanno giungendo in queste ore presso le abitazioni di tutti i cittadini di Latina, non solo delle quattro zone interessate in questi giorni dalla consegna dei kit. La lettera, firmata dal sindaco, Damiano Coletta, e dal presidente di Abc, Gustavo Giorgi, è un altro degli strumenti della comunicazione avviata da Achab. Intitolata abc per il riciclo, ricorda agli utenti come il porta a porta «è la partenza di un cambiamento, una delle sfide principali per la nostra città in tema di salvaguardia ambientale e sviluppo sostenibile del territorio, parte di un percorso virtuoso che ci permetterà di responsabilizzare ogni cittadino, migliorare il territorio in cui viviamo, salvaguardare il nostro ambiente». Vengono poi spiegate le modalità del porta a porta, i tipi di kit consegnati a seconda che si sia in contesto urbano o meno, che gli addetti devono esibire un tesserino di riconoscimento e che la consegna è del tutto gratuita, oltre al fatto che sono stati aperti due punti di contatto con l'utenza, uno presso la sede di Abc in via dei Monti Lepini e uno in Latina Scalo, in via della Stazione 209. Sul retro, le informazioni per il compostaggio domestico, cui si può aderire se si ha a disposizione un giardino in cui mettere la compostiera. Una pratica che consente di avere sconti in tariffa.Andrea Apruzzese© RIPRODUZIONE RISERVATA