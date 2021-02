C'è un pool ad hoc presso la Direzione distrettuale antimafia che si occupa del contrasto alla criminalità in terra pontina, magistrati che si occupano, quasi in via esclusiva, dei procedimenti sul nostro territorio. «Su Latina, proprio perché c'era la necessità` di assicurare una presenza costante e una continuità` anche di conoscenze e di sapere sulle organizzazioni criminali della zona spiegò il procuratore di Roma Prestipino - ho costituito un pool di magistrati che segue in maniera continuativa ed esclusiva le attività investigative che si sviluppano a Latina e nel basso Lazio. Si tratta di un gruppo di magistrati della Dda che lavora in sinergia con la Procura di Latina da un lato e con i colleghi della procura di Napoli dall'altro. È chiaro che in un territorio dove si esportano ricchezze a fini di investimento, dove operano attività criminali in collegamento con le strutture di appartenenza, l'esatta qualificazione dei fatti e la ricostruzione degli esatti rapporti e delle relazioni tra le strutture criminali, non si può fare isolatamente. Non si può fare separatamente. Noi abbiamo bisogno di capire l'origine di queste strutture».

