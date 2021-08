Martedì 17 Agosto 2021, 05:02

IL PERSONAGGIO

Ponza piange il suo maestro d'ascia Silverio Parisi, iscritto all'Albo d'oro dal 1986. È morto l'altro ieri presso l'ospedale Goretti di Latina, dove era stato ricoverato d'urgenza a seguito di un malore. Il prossimo 15 settembre avrebbe compiuto 76 anni. Il sindaco Francesco Ferraiuolo, a nome di tutta l'amministrazione comunale, a poche ore dalla scomparsa ha espresso le sue più sentite condoglianze, stringendosi attorno al dolore della famiglia Parisi di cui è stato principale erede e protagonista degli omonimi cantieri navali fondati dal padre Luigi (per tutti Giggino) negli anni Trenta. Con la sua dipartita, «Ponza perde un altro pezzo della sua storia», si legge nel post del Comune affidato a Facebook. Stimato imprenditore nel settore della nautica italiana, lascia un vuoto incolmabile nella vita dei figli Daniele e Luigi e dei fratelli Ennio e Ciro. Recentemente suo figlio Daniele, diventato amministratore delegato della Tornado Yachts, ha fatto realizzare prodotti audiovisivi per la promozione del brand e dell'ultimo gioiello nautico, il T Rib 48, raccontando anche la storia e l'esperienza di suo padre, grande maestro d'ascia insignito dell'onorificenza d'oro dal Ministero della Marina Mercantile «essendosi particolarmente distinto per maestria nell'esercizio della propria attività professionale». Silverio ricorda l'amministrazione comunale - ha dato lustro all'isola di Ponza grazie alla valorizzazione dell'impresa di famiglia. Presso il cantiere, dove ha realizzato i suoi famosi gozzi, ha anche gestito la stazione per il rifornimento del gasolio nonché il suo pontile che, negli anni, è diventato punto di approdo per tante importanti imbarcazioni turistiche che arrivano sull'isola. Già consigliere comunale, ha insegnato per due anni costruzione navale, presso un istituto di formazione professionale. È atteso per domani mattina, con il Carloforte proveniente da Terracina, l'arrivo della salma di Silverio Parisi a Ponza. Seguiranno le esequie e la tumulazione nel cimitero dell'isola.

R. Cam.

