Non è la storia di Don Camillo e Peppone, ma quanto accaduto a Ponza tra un parroco e il vicino di casa ci assomiglia parecchio. La principale chiesa dell'arcipelago pontino ha infatti intentato una lunga causa per ottenere la proprietà di un edificio utilizzato per oltre quarant'anni per il catechismo, e dei terreni vicini.Diciamo subito che la causa per usucapione era stata vinta dalla Parrocchia dei Santi Silverio e Domitilla in primo grado, ma la sentenza è stata ribaltata prima in appello nel 2019 e infine, pochi giorni fa, in Cassazione. La parrocchia, insomma, è rimasta a bocca asciutta.La storia inizia alla fine degli anni Cinquanta quando il parroco don Salvatore Tagliamonte ottiene dal fratello Cesare l'utilizzo di due stanze nel vicino edificio per le attività parrocchiali e le riunioni.Don Cesare non è più parroco dal 1992, ma la parrocchia ha continuato a utilizzare le stanze avute in concessione, fino a quando nel 2002 il nuovo parroco don Erasmo Matarazzo chiese, con una lettera indirizzata alla vedova di Cesare Tagliamonte, di chiarire la proprietà di quei locali e dei terreni.L'azione giudiziale era stata proposta dalla Parrocchia dopo la morte di Cesare Tagliamonte, fratello del parroco Don Salvatore, al quale era stata consentita l'utilizzazione del fabbricato e dei terreni limitrofi, così che nel periodo di oltre trent'anni in cui i due fratelli erano in vita "poteva ritenersi che il potere di fatto fosse avvenuto per mera tolleranza di detenzione". Non quindi possesso, e di conseguenza una rinuncia alla proprietà.Da una parte la signora Assunta, oggi 81enne, che ha continuato a sostenere come il defunto marito avesse voluto fare un favore al fratello parroco, senza alcuna intenzione di cedere la proprietà degli immobili alla chiesa. Anzi, l'intenzione era di farne un hotel per accogliere i turisti. Dall'altra la Parrocchia dei Santi Silverio e Domitilla che sosteneva di avere diritto di proprietà per usucapione, diritto maturato già nel 2002, all'epoca in cui don Erasmo Matarazzo chiedeva di definire la questione.Il giudice di Cassazione, mettendo fine a una controversia giudiziaria complessa, fatta di tanti testimoni a favore dell'una e dell'altra parte, e di documenti la cui interpretazione è stata oggetto di dibattimento nelle aule di giustizia, ha stabilito in sostanza che il favore fatto al proprio fratello parroco non significava l'intenzione del proprietario di abbandonare quell'edificio e il terreno vicino, tant'è che l'uomo, e poi la vedova, hanno continuato a pagare le tasse su quegli immobili. Una circostanza riconosciuta dalla corte d'appello e ora anche dalla cassazione, che ha stabilito come quelle due stanze e i terreni siano ancora di proprietà della famiglia Tagliamonte e che la Parrocchia, oltre a rinunciare all'utilizzo dei beni, dovrà pagare le spese legali, oltre seimila euro più le rivalutazioni. Una tegola.Di certo, lascia l'amaro in bocca la storia dei due fratelli Tagliamonte il parroco e il proprietario che hanno fatto squadra per il bene della comunità e la causa che ne è nata subito dopo. Don Camillo e Peppone continuano a vivere, a modo loro, nelle vicende della provincia italiana.Stefano Cortelletti