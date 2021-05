12 Maggio 2021

IL PIANO

Riparte la vaccinazione di massa sulle Isole Pontine con l'obiettivo di renderle Covid-free. Dalla prossima settimana potranno vaccinarsi tutti gli over 18, rimasti esclusi dalle precedenti tornate organizzate a marzo per gli over 80 e nei primi giorni di maggio per gli over 58 e soggetti fragili. Sono partite ieri le adesioni all'iniziativa della Asl di Latina, attraverso le prenotazioni raccolte presso le case comunali di Ponza e Ventotene, i medici di base e i poliambulatori delle due isole.

Richiesti il documento di identità, il codice fiscale e la documentazione relativa alla propria situazione sanitaria. Già in questa prima giornata ha dichiarato ieri il dottor Loreto Bevilacqua, responsabile della campagna di vaccinazione della Asl pontina abbiamo avuto un buon riscontro di adesioni: circa duecento a Ponza e una settantina a Ventotene. Porteremo sulle isole il vaccino Johnson&Johnson che non ha bisogno di richiamo. Non appena avremo contezza delle dosi necessarie organizzeremo, verosimilmente, per la prossima settimana queste ulteriori vaccinazioni.

LE VACANZE

L'apertura delle prenotazioni agli over 18 dedicata alle Isole Pontine segue la vaccinazione già sperimentata in altri arcipelaghi, soprattutto della Sicilia e della Campania. L'obiettivo resta quello di mettere in sicurezza territori fragili, per la lontananza dai servizi sanitari ospedalieri, in vista della stagione turistica. Ed è pensando alle vacanze che in provincia di Latina e più in generale nel Lazio serpeggia il malumore: moltissime le lamentele per lo slittamento delle seconde dosi di Pfizer di due settimane, 35 giorni al posto dei 21. Ho prenotato la vacanza sulla base della data in cui avrei dovuto completare il ciclo vaccinare e rendermi perfettamente immune, la critica che ne raccoglie tante altre. E ancora: Così salta tutto il sistema del green pass; Potrò fare il richiamo nel luogo di vacanza, fuori regione? Ma c'è dell'altro. Perché la polemica è stata ulteriormente alimentata dalla notizia diffusa ieri dalle agenzie di stampa in base alla quale Valeria Marino, direttore medico di Pfizer Italia, nel corso di un'intervista televisiva avrebbe raccomandato di effettuare i richiami al ventunesimo giorno dalla prima somministrazione e di attenersi agli studi scientifici.

MEDICI E FARMACIE

E intanto, mentre si resta in attesa di capire l'evolversi della situazione, a fronte dell'esaurimento degli slot Pfizer e al blocco delle altre prenotazioni oltre il mese di maggio, ieri mattina l'unità di crisi della Regione Lazio ha comunicato che da fine mese farmacie e medici di medicina generale partiranno con la somministrazione del vaccino per la fascia d'età under 50. Nuove modalità di accesso alla vaccinazione sono state concordate con la Federazione italiana dei medici di medicina generale entrata in rotta di collisione con la Regione Lazio, la scorsa settimana, per la mancata fornitura di Pfizer. L'incontro risolutivo lunedì sera. La prima novità consiste nell'inserimento dei medici di famiglia nel sistema di prenotazione del portale regionale dove i cittadini troveranno tra le opzioni hub anche medici e farmacie, mantenendo il sistema di chiamata attiva per fasce come è avvenuto fin da marzo. La seconda riguarda la distribuzione dei vaccini disponibili ai medici di famiglia: dal 17 maggio al primo giugno due fiale di Pfizer a settimana per i soggetti fragili; dal 17 maggio aperta la possibilità per gli over 40 di vaccinarsi solo presso proprio medico con Astrazeneca o Johnson&Johnson, diversamente si dovrà aspettare l'apertura della fascia; dal 20 maggio 20mila dosi settimanali di J&J per le fasce consentite; dal primo giugno ampliamento delle consegne di Pfizer e quantitativi crescenti del nuovo vaccino a M-Rna di produzione tedesca Curevac.

Rita Cammarone

