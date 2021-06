TURISMO

Ventotene e Ponza guidano la classifica delle località pontine con le quattro vele del Touring Club. Conquistano le tre vele Formia, Gaeta, Minturno, Sperlonga, Terracina, San Felice Circeo e Sabaudia.

La premiazione è avvenuta a Roma, alla presenza del ministro Erika Stefani, del presidente del Touring Clu Italiano Franco Iseppi, del presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani e di molti operatori del settore turistico. L'Arcipelago Pontino ha sfiorato il massimo punteggio con le quattro Vele su cinque attribuibili. Gaeta, Ventotene e Ponza celebrano la loro presenza quasi ventennale. Importante conferma anche per Sabaudia e Sperlonga che hanno alternato negli ultimi anni due e quattro vele. Per Minturno e Formia è il terzo anno di presenza nella Guida, di cui in passato non facevano parte. «Ogni anno Legambiente e Touring Club - spiega Dino Zonfrillo, presidente del Circolo Legambiente Sud Pontino - valutano i comprensori turistici in base a diversi parametri, divisi in due categorie: la qualità ambientale e quella dei servizi ricettivi. Si parte dal mare e dalle valutazioni espresse dai Circoli locali di Legambiente e dall'equipaggio della Goletta Verde che certifica la qualità delle acque. E poi si integrano questi dati con la valutazione dell'offerta del territorio: la capacità di tutelare l'ambiente, ma anche le tradizioni, l'artigianato e la gastronomia, la qualità delle strutture ricettive, la mobilità dolce e l'offerta culturale». Nella Guida Il Mare più bello 2021 ci sono luoghi famosi in tutto il mondo come le Cinque Terre o la costiera amalfitana, ma anche località del comprensorio pontino con una grande varietà di offerta turistica: comprensori archeologici come l'antica Minturnae e la via Appia, parchi regionali come quello dei Monti Aurunci e della Riviera di Ulisse e riserve marine come quelle di Ventotene e Santo Stefano. S.Gio.

