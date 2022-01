Sabato 15 Gennaio 2022, 05:01

PALLAMANO

L'HC Cassa Rurale Pontinia, che punta al vertice della serie A Beretta femminile, inizierà il girone di ritorno con una bella gatta da pelare, il Cellini Padova che tanto filo da torcere le ha dato all'andata. Oggi pomeriggio alle 17 la formazione del presidente Mauro Bianchi, riceverà a Pontinia la visita del Cellini: all'andata il Pontinia la spuntò di misura al termine di una vera e propria maratona. In classifica Podda e compagne sono attualmente quarto con 14 punti (sei vittorie, due pareggi e tre sconfitte) mentre il Padova è settimo con 11 punti (cinque vittorie, un pareggio e cinque sconfitte). «Con il Padova sarà una partita difficile perché affronteremo una squadra giovane con ottime individualità, che in questo campionato sta riuscendo a togliersi buone soddisfazioni - chiarisce coach Matteo Bellotti, alla guida del Pontinia insieme a Giovanni Nasta - Padova è una squadra che fa del gioco veloce la sua arma principale, un aspetto a cui dovremmo dare particolare importanza: nella partita di andata, nonostante qualche assenza pesante, siamo riusciti a vincere di misura e siamo curiosi di vedere dove siamo, in termini generali, rispetto alla prima partita della stagione. Le nuove arrivate, Francesconi e Costanzo Serratto, si stanno inserendo sempre meglio nei concetti di gioco. Abbiamo recuperato Bassanese e, con pazienza, stiamo aspettando il rientro di Bernabei che si sta già allenando con la squadra». In virtù delle nuove direttive, l'accesso al palazzetto dello sport Marica Bianchi, sarà consentito solo al 35% degli spettatori che dovranno munirsi di certificazione vaccinale rafforzata e mascherina FFP2 per accedere. Per prenotarsi si può scrivere a palazzettopontinia@gmail.com. Intanto la società HC Cassa Rurale Pontinia comunica che, sotto la supervisione del medico sociale Simone Orelli, tutte le giocatrici sono in regola con il piano di vaccinazioni e nei giorni scorsi hanno ricevuto la terza dose in linea con le normative sanitarie vigenti.

