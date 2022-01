Lunedì 10 Gennaio 2022, 05:01

PALLAMANO

A Pontinia si lavora in vista della ripresa del campionato di serie A Beretta femminile, la massima serie nazionale di pallamano. Sabato prossimo 15 gennaio la squadra del presidente Mauro Bianchi tornerà in campo, in casa, contro il Padova. «Una volta superati i problemi di Covid che stavolta ci hanno fortunatamente solo sfiorato ci ributteremo in un campionato che ci ha visto in crescendo dalla prima giornata, tra le grandi sebbene poco esperti ma con tanta voglia di crescere e una forte determinazione sostenuta da tutto l'ambiente e dal territorio - spiega coach Giovanni Nasta - Ci aspettiamo di continuare a crescere e assestarci in queste posizioni che potrebbero consentirci di arrivare a fine anno con la possibilità di disputare i play-off scudetto che sarebbero un risultato eccezionale che deve diventare un obiettivo alla portata del nostro sodalizio anche per poter poi ambire a disputare una coppa europea. Sogni? No, concrete riflessioni avvertendo l'evoluzione del club in organizzazione e solidità. Ci piacerebbe regalare un bel risultato al nostro presidente Mauro Bianchi che si impegna ogni giorno per garantirci sempre il massimo. Guardiamo alla partita con il Padova del prossimo sabato, sarà una sfida difficilissima per restare tra le grandi e continuare a sognare un risultato gratificante: conosciamo le difficoltà di giocare contro questo avversario visto che all'andata abbiamo strappato una vittoria all'ultimo secondo. Da lontano iniziamo a guardare la Coppa Italia e che speriamo possa rappresentare per noi il momento in cui riusciremo a dire la nostra qualificandoci per una semifinale e poi poter continuare a sognare». Intanto fuori dal campo Fotovoltaico Semplice, uno dei principali sponsor di maglia dell'Hc Cassa Rurale Pontinia, è ora anche sulle maglie della Nazionale italiana di pallamano: è stata siglata la partnership tra la Federazione e la Imc Holding, azienda di Daniele Iudicone, Ceo della IMC Holding e socio del presidente Mauro Bianchi, leader nel settore delle energie rinnovabili e grazie a quest'accordo il marchio Fotovoltaico Semplice sarà naming sponsor della Youth League femminile, il campionato Under 20, sarà sulla maglia delle Nazionali senior maschile e femminile e accompagnerà gli eventi federali e la Serie A Beretta.

