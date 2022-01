Sabato 22 Gennaio 2022, 05:01

L'HC Cassa Rurale Pontinia non partirà per Salerno perché il match è stato rinviato a causa della positività di alcune giocatrici della formazione campione d'Italia. Salta il match di oggi pomeriggio per la formazione guidata dai coach Giovanni Nasta e Matteo Bellotti, una sfida che verrà recuperata in seguito ma che resta comunque un match tormentato visto che anche quello dell'andata venne rigiocato (e in entrambi i casi pareggiato) su richiesta dei campioni d'Italia in carica che avevano ravvisato una irregolarità durante una sostituzione alla fine del primo tempo di gioco. «Ci dispiace doverci fermare in questo momento e avremmo voluto giocare la partita con Salerno, siamo molto motivate e determinate, tuttavia ci dobbiamo fermare di nuovo dopo la lunga pausa di fine anno spiega Bianca Barbosu giocatrice del Pontinia che ha blindato la quarta posizione in classifica chiaramente la pandemia di Covid crea problemi a tutte le squadre e questa volta è capitato alle nostre avversarie del Salerno». Intanto la società del presidente Bianchi presenta un nuovo innesto a livello societario, si tratta del nuovo direttore generale Piergiorgio Straniero, che sarà un punto di riferimento importante per tutto il Club. «Questo rinforzo è il segnale forte di una crescita che la nostra società sta avendo negli ultimi anni assicura Mauro Bianchi, massimo dirigente del Pontinia è anche l'indicazione netta che il nostro progetto ha radici solide e può contare su personalità di grande esperienza che potranno dare il loro contributo anche nel mondo della pallamano. Siamo una realtà ambiziosa che vuole continuare la sua crescita coinvolgendo anche le realtà economiche del territorio: nuovi sponsor e nuove collaborazioni ci spingono a fare sempre meglio».

