Mercoledì 20 Ottobre 2021, 05:01

PALLAMANO

Mercoledì di fuoco per l'HC Cassa Rurale Pontinia che questo pomeriggio (alle 18) riceverà la visita delle campionesse d'Italia in carica del Salerno. La sfida è il replay di quella del 18 settembre scorso che era terminata 31-31, poi i campioni d'Italia in carica avevano chiesto e ottenuto la ripetizione della gara dopo che il Giudice sportivo (sentiti gli arbitri) aveva ravvisato un errore tecnico alla fine del primo tempo che poi s'era concluso 13-13. A Pontinia c'è molta attesa per questo ritorno della squadra più forte del panorama pallamanistico, una formazione che finora aveva macinato tutte le avversarie e che tornerà al palazzetto dello sport Marica Bianchi con tutti i favori del pronostico e con la consapevolezza di dover stravincere la partita di fronte al Pontinia, club alla sua seconda storica stagione nella massima serie nazionale di pallamano. «Sarà una sfida molto difficile perché tutti conosciamo il livello del Salerno, per noi sarà una prova durissima e dovremo prima di tutto annullare la partita del mese scorso e poi preparaci con pazienza ad arginare tutta la loro voglia di dominare il gioco assicura coach Giovanni Nasta Mi aspetto il solito sostegno da parte del nostro pubblico, che in questa stagione ci sta facendo sentire la sua grande passione e vicinanza. Mrkikj? Da lei la società e l'ambiente si aspetta tantissimo, ha completato il suo percorso di recupero e ora dovrà dimostrare tutta la sua classe e qualità sul campo da gioco. Stiamo parlando di una giocatrice di altissimo livello che però è inserita in una squadra dove le giocatrici hanno dimostrato di essere all'altezza della situazione e questo va testimoniato pubblicamente a un gruppo che, per quanto fatto vedere finora, merita gli applausi di tutti». Per accedere al palazzetto email a palazzettopontinia@gmail.com indicando nome e cognome. L'ingresso è gratuito con green-pass e mascherina.

