Martedì 23 Novembre 2021, 05:01

PALLAMANO

Amichevole di lusso al palazzetto dello sport Marica Bianchi di Pontinia dove la squadra che partecipa alla serie A Beretta ha sfidato l'Italia U20. Il test-match era inserito nel percorso di preparazione alle qualificazioni ai prossimi Mondiali che le Azzurrine guidate da Giuseppe Tedesco dovranno sostenere nei prossimi giorni in Montenegro. Per la cronaca il test-match s'è concluso con un pareggio (29-29) e con Luisella Podda, punta di diamante del Pontinia, che con la maglia della Nazionale è scesa in campo addirittura da capitano. Sugli spalti, oltre ai tanti appassionati, anche il sindaco Eligio Tombolillo e Alessia Gasbarroni, delegato territoriale del Coni. «La partita è finita in pareggio ma è evidente che a vincere è stato lo sport e il nostro territorio che merita, sempre di più, questo tipo di spettacoli che si legano benissimo alla filosofia del nostro Club - ha chiarito Mauro Bianchi, presidente del Pontinia - Quello che abbiamo visto deve rendere orgoglioso ognuno di noi, per quello che stiamo facendo e per i risultati che stiamo ottenendo in questa stagione in campo e fuori dal campo». Tanta emozione anche per le tre giocatrici del Pontinia in Nazionale, oltre al capitano Luisella Podda, spazio anche a Giulia Conte (di Fondi) e Sara Di Giugno. Per quanto riguarda il Pontinia, la squadra guidata da coach Giovanni Nasta e Matteo Bellotti, s'è trattato di un importante test in vista della ripresa del campionato.

A Fondi, nel campionato di serie A2 maschile, successo per l'HC Banca Popolare di Fondi che in casa ha superato (35-25) i salernitani del Lanzara, diretta concorrente per la vittoria finale del girone: il Fondi si conferma così leader assoluto del raggruppamento C con 10 punti, frutto di cinque vittorie consecutive.

