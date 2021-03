27 Marzo 2021

«I contagi nel nostro Comune sono troppo alti e i dati settimanali sono veramente allarmanti». Non nasconde la preoccupazione il sindaco di Pontinia, Carlo Medici che ieri ha emesso un'ordinanza con la quale decreta la sospensione dell'attività didattica in presenza per le scuole di ogni ordine e grado nella sua città dal 29 al 31 marzo. « Ho deciso di chiudere le scuole nei pochi giorni che precedono Pasqua perché sarebbe stato inutile e da irresponsabili mettere a rischio i nostri bambini e ragazzi per soli tre giorni di didattica in presenza quando a Pontinia è presente la variante inglese, che potrebbe far ripartire il contagio proprio dalle scuole per poi amplificarlo alle famiglie, ai luoghi di lavoro e così via dichiara il sindaco spiegando il perché della sua scelta - Sono consapevole e dispiaciuto per l'ulteriore sforzo chiesto alle famiglie con i ragazzi a casa, ma bisogna abbassare il numero dei contagi e questa è una scelta che va prima a tutelare la salute di tutti noi e poi a scongiurare il precipitare della situazione». Solo nella giornata di ieri Pontinia ha fatto registrare altri 11 positivi che fanno salire a 250 i casi presenti. Dall'inizio della pandemia sono state circa 3.800 le persone contagiate o in quarantena nella città. Proprio per questo il sindaco ha deciso di mantenere alta la guardia. «Negli ultimi giorni abbiamo fatto registrare sempre numeri a due cifre e questo ci preoccupa. Purtroppo dobbiamo fronteggiare la variante inglese che qui pare prediligere i bambini racconta Medici In una classe seconda ben 9 alunni sono stati contagiati e poi, a loro volta, hanno trasmesso il covid alle famiglie. Ricostruendo la storia dei contagi abbiamo verificato che sono molti i nuclei famigliari che sono stati colpiti. Ho chiesto a Polizia Locale e Carabinieri di incentivare i controlli per assicurarci che le persone che sono positive non escano di casa e che coloro sono in quarantena la rispettino». Spesso sono infatti i comportamenti scorretti delle persone a facilitare la diffusione dei contagi. Dopo Pasqua la situazione verrà riconsiderata nella speranza che il numero dei positivi scenda.

Ebe Pierini

