Domenica 12 Settembre 2021, 05:01

L'HC Cassa Rurale Pontinia inizia la stagione con una vittoria pesantissima a Padova. La formazione di coach Giovanni Nasta, dopo aver annullato lo svantaggio iniziale (10-6) ha impattato sul 10-10 a un minuto dalla fine del primo tempo chiuso poi avanti grazie al graffio di Bianca Barbosu (10-11), poi nel secondo tempo sfida in equilibrio decisa nel finale con Pontinia capace di crescere fino al 21-23 a tre minuti dalla fine con due gol in sequenza di Colloredo: Padova ha provato a rimettere in equilibrio il match (22-23) sul filo di lana ma la parata finale di Ramazzotti ha blindato il risultato regalando i primi due punti alla formazione del presidente Mauro Bianchi. «È stata una sfida sofferta ma l'importante era vincere» - ha chiarito Bianchi.

Cellini Padova: Borch, Aroubi F. 1, Aroubi S. 1, Djiogap A., Djiogap N. 4, Djiogap T. 7, Eghianruwa B. 3, Eghianruwa S., Enabulele, Marinello, Meneghini 2, Nitcheu, Prelia 4, Pugliara, Zannoni. All. Saadi

Hc Cassa Rurale Pontinia: Ramazzotti, Cialei, Di Giugno, Barbosu 7, Bassanese 3, Bianchi, Colloredo 3, Conte 1, Davoli 1, Di Prisco, Geminiani, Podda 5, Rueda, Squizziato 3. All. Nasta

Arbitri: Merisi e Pepe