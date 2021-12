Sabato 11 Dicembre 2021, 05:01

PALLAMANO

Ritorno al passato per l'HC Cassa Rurale Pontinia che si rituffa nella serie A Beretta femminile, il massimo campionato nazionale di pallamano, e ritrova tante ex giocatrici. Questa sera alle 19:30 la formazione del presidente Mauro Bianchi sarà impegnata nella complicata trasferta bresciana in casa del Leno con l'obiettivo di tornare a fare punti pesanti visto che il Pontinia è attualmente in quarta posizione e arriva da due sconfitte consecutive, la prima rimediata nella trasferta di Cassano Magnago (29-26) e la seconda in casa con la capolista Brixen (28-30). «Mi aspetto una partita difficilissima per entrambe le squadre perché i punti in palio sono preziosissimi sia per noi che per loro taglia corto coach Nasta, alla guida del Pontinia insieme a Matteo Bellotti Non siamo in perfette condizioni fisiche ma siamo sicuramente motivatissimi a vendere cara la pelle: le ragazze si sono allenate dando il massimo per tutta la settimana. Partiamo con determinazione sapendo di affrontare un avversario che ci affronterà a viso aperto senza guardare la differenza in classifica. Inoltre ritroveremo da avversarie molte ex giocatrici che erano con noi a Pontinia: Put, Franceschini e Bellu». Il Leno, dal canto suo deve provare a vincere perché la classifica piange: terzultime con cinque punti ma in realtà staccate di appena tre lunghezze dalla sesta posizione e un risultato positivo potrebbe cambiare il loro campionato. In serie A2 femminile, dopo la sconfitta interna contro il Flavioni Civitavecchia, torna in campo l'HC Fidaleo Fondi: nella quinta di campionato la formazione rossoblù sarà ospite del PDO Benevento.

