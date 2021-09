Sabato 11 Settembre 2021, 05:00

PALLAMANO

L'HC Cassa Rurale Pontinia torna in campo nella serie A Beretta, il campionato di pallamano femminile più importante d'Italia. Questa sera alle 18:30 la formazione pontina debutterà a Padova forte della vittoria nel triangolare di Ferrara. Il presidente Mauro Bianchi è ottimista e emozionato anche dopo la presentazione della nuova divisa da gioco. «La nostra nuova maglia rispecchia il valore che stiamo trasmettendo sul territorio e con tanti partner che ci stanno permettendo di fare le cose per bene, è una maglia che porta ancora il numero 14 sul braccio e questo è molto importante per noi, siamo molto motivati ed emozionati per questa ripartenza». Anche il coach Giovanni Nasta è molto carico in vista della trasferta di Padova. «Si tratta di una partita molto delicata contro una squadra che è cresciuta molto durante lo scorso anno, ben guidata, e che s'è rinforzata con l'arrivo di una mancina che giocava a Oderzo - dice il coach Giovanni Nasta - Padova è una squadra che fa del gioco veloce la sua prerogativa principale, un team molto giovane come del resto il nostro,e molto dotato fisicamente. Dovremo essere capaci di affrontare il Cellini senza commettere l'errore di adeguarci al loro ritmo ma cercando di dare molto ordine a ogni nostra manovra». Poi il coach entra più nel dettaglio. «Abbiamo lavorato molto sulla preparazione di questa partita per essere sicuri di riuscire a mettere in pratica molte delle strategie che dovranno diventare una nostra caratteristica per tutto questo campionato - aggiunge Nasta, affiancato da coach Matteo Bellotti - Le ragazze sembrano aver acquisito le indicazioni e mi auguro che abbiano la determinazione necessaria per applicarle in partita. Abbiamo ancora con qualche leggero infortunio da recuperare e soltanto domani decideremo chi scenderà in campo dopo il lungo viaggio che ci attende per raggiungere Padova». Il debutto in campionato sarà importante per il gruppo. «La preparazione è stata molto buona e sono ancora più gasata di prima, dobbiamo fare sempre meglio a livello di squadra e puntiamo abbastanza in alto» ammette Bianca Barbosu. «Sono felice di essere a Pontinia, ritrovo coach Giovanni Nasta e posso aiutare la squadra con la mia fisicità e con la mia forza» ha aggiunto Marinela Panayotova. Podda si presenta con il prima europeo giovanile, ottenuto con la Nazionale. «Sono molto orgogliosa di ripartire e la vittoria europea è stata molto emozionante».

© RIPRODUZIONE RISERVATA