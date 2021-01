QUI APRILIA

Viaggio in provincia di Teramo per l'Aprilia che, alle 14.30, si esibisce sul campo del Pineto. I biancocelesti pontini sono decisi nel portare a tre la striscia di risultati utili consecutivi per venir ripagati dagli evidenti miglioramenti sopraggiunti man mano che la stagione agonistica si sta dipanando. Miglioramenti non sempre ripagati dal raggiungimento di quei punti che l'Aprilia avrebbe meritato «La gara di domenica scorsa contro il Fiuggi finita in pareggio sono per noi due punti persi. Volevamo conquistare la vittoria. Ci abbiamo provato ma purtroppo, pur non rischiando nulla non ci siamo riusciti spiega il difensore centrale apriliano Fabio Sossai Ultimamente creiamo sempre di più. Secondo me l'unica cosa che ci manca è riuscire a finalizzare le occasioni che costruiamo. Dobbiamo essere più cattivi sotto porta. A Pineto sappiamo che affrontiamo una squadra molto forte con tante individualità. Ovviamente, come abbiamo fatto in tutte le gare, cercheremo di imporre il nostro gioco senza badare se giochiamo in casa o fuori. Abbiamo preparato bene l'impegno e cercheremo di dare seguito ai risultati positivi». Il Pineto ha 16 punti, ma con una partita in meno ne possiede tre più dell'Aprilia, e tra le mura amiche su sei gare ha ottenuto due vittorie, tre pareggi e una sconfitta. «Siamo una squadra forte e in qualsiasi modo dobbiamo risalire posizioni di classifica. Ho grande fiducia nei ragazzi e sono convinto che il cammino intrapreso è quello giusto sottolinea il tecnico dell'Aprilia Giorgio Galluzzo Individualmente siamo forti. I ragazzi devono metterselo in testa. Dobbiamo sempre giocare con coraggio, fiducia e con grande umiltà rispettando sempre qualsiasi avversario ma con la consapevolezza dei nostri mezzi». La settimana è stata ricca di novità. Sono giunti alla corte del mister delle rondinelle due nuovi giocatori che vanno ad arricchire i giovani di Lega presenti nella rosa. Dal Frosinone è arrivato, in prestito, il portiere classe 2002 Pier Paolo Salvati, mentre dalla Fiorentina è stato ingaggiato il difensore Michele Zinfollilo. Classe 2001, il quale ha vissuto anche esperienze con il Cagliari e il Bari: «Ho scelto questa società soprattutto per il presidente Antonio Pezone che è stato sin dall'inizio una persona davvero squisita ed affabile. Qui sembra di stare in serie A. Spero di dimostrare quanto valgo». Sembra salutare invece David Yeboah Johnson. L'attaccante, arrivato tre settimane fa e con tre presenze con la casacca apriliana, pare essere in partenza verso il calcio professionistico di Malta. Mercoledì 3 febbraio l'Aprilia incontrerà al Quinto Ricci la formazione dell'Agnonese.

Dario Battisti

