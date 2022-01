Mercoledì 12 Gennaio 2022, 05:03

BASKET

Quello che doveva essere il primo week-end agonistico del 2022 si è trasformato invece nello specchio della caotica situazione nella quale versa la pallacanestro italiana ai tempi del Covid-19. Tra le 7 squadre della provincia di Latina impegnate nei tornei maschili contraddistinti da una delle prime tre lettere dell'alfabeto, solo la Meta Formia in serie B è scesa in campo, per altro largamente rimaneggiata a causa della pandemia e nonostante avesse fatto richiesta di rinvio. Invece a Taranto, nonostante un'ottima performance, i formiani hanno incassato la quattordicesima sconfitta in altrettante gare (finale 80-75 per i pugliesi) rimanendo ultimi in solitaria nel girone D.

OGNUNO PER SE'

Quello che lascia allibiti in tutta questa situazione è la differenza di pesi e misure adottati nei confronti delle squadre, a volte inversamente proporzionali al livello del torneo. L'A2 maschile, dove milita la Benacquista, è l'unico campionato che a fine 2021 ha spostato d'ufficio le giornate del 2 e 9 gennaio, stabilendo come data di ripartenza il 16 gennaio. Se si ferma l'A2, che di fatto è un campionato professionistico con risorse per contrastare il Covid-19, a maggior ragione dovrebbero essere sospesi pure i tornei minori, che non hanno giocatori professionisti e poche risorse economiche per effettuare i tamponi varie volte al mese e organizzare i monitoraggi. Sbagliato: la serie B ha giocato rinviando 7 delle 32 schedulate, mentre per la C laziale non era preventivato alcun rinvio. Qui, però, le società si sono pian piano tirate indietro: le 8 gare in cartello nella C Gold e le 14 della C Silver sono state alla fine tutte rinviate a data da destinarsi.

E DOMENICA PROSSIMA?

L'A2 torna a giocare, ma la sfida clou tra Latina e la capolista Scafati è stata rinviata ieri pomeriggio al 9 febbraio prossimo dopo che i campani avevano comunicato la positività di alcuni tesserati del gruppo squadra. Anche in B si giocherà l'ultima d'andata: la Meta Formia ospiterà i pugliesi del Monopoli. Per ora tutto regolare anche in C: le quattro pontine (Nbt Latina, Virtus Aprilia, Serapo Gaeta, Fortitudo Formia) sono attese sul parquet tra sabato e domenica prossima, ma ci saranno sviluppi.

POCHI RISTORI

D'attualità nel basket, come negli altri sport di squadra, la crisi economica che da due anni sta colpendo duramente le casse dei club. Le ultime risoluzioni che hanno stabilito l'occupazione del 35% di posti a sedere nei palazzetti e 5.000 negli stadi a prescindere dalla capienza ha suscitato un vespaio di polemiche, a fronte soprattutto di scarsissimi ristori economici previsti per le società. Il Comitato 4.0, costituito dalle principali leghe sportive (Lega Pro nel calcio, Lega Basket A1, Lnp con A2 e B basket maschile, Lega Basket A1 femminile, Lega pallavolo di A maschile e femminile, Fidal) ha diffuso a inizio 2022 una nota sottolineando come «La restrizione degli accessi ai palazzetti e agli stadi ha un riflesso negativo evidentissimo: i club rischiano il tracollo perché da un lato vedranno ridursi gli incassi da botteghino e dall'altro aumentare le spese per le misure di salvaguardia della salute con i relativi aumentati controlli sanitari». In soldoni: servono ristori cash per lo sport, una macchina commerciale che in Italia muove miliardi di euro.

Stefano Urgera

