BASKET, SERIE C

Quintetti pontini come sempre in altalena nella serie C del basket maschile. Alle ottime vittorie colte da Nbt Latina e Virtus Aprilia, si contrappongono le sconfitte di Fondi e Gaeta (entrambe ancora a zero punti) e la prima battuta d'arresto stagionale per Scauri, battuta a domicilio nello scontro al vertice. Ma procediamo con ordine. Nella divisione Gold l'Oasi di Kufra Fondi affrontava tra le mura amiche il Frassati Ciampino, una sfida tra le due ultime formazioni del girone A. Alla fine gli aeroportuali piazzano il colpaccio corsaro (66-71) lasciando ai rossoblù fondani il fanalino di coda in solitaria. Le buone prestazioni dei due Giuseppe (Romano 18 punti, Refini 16) non evitano all'Oasi la quarta sconfitta in fila: troppo scarno l'apporto degli altri cestisti pontini, con Hollis (9 punti) e Di Manno (3) ampiamente sotto al par.

Le buone notizie arrivano, come ogni domenica, dalla divisione Silver. Nel gruppo A continua la marcia della New Basket Time Latina, che batte con un netto 79-57 la Virtus Velletri mantenendo la testa del girone in compagnia di Ferentino e Vis Nova Roma. Dopo una partenza diesel, la Nbt trova in uscita dalla panchina il duo Angelo Bedini-Alessandro Pedà: con 39 punti in tandem lanciano il loro team verso la vittoria. In particolar modo Pedà, che con 66 punti siglati in 5 gare è il top scorer latinense: guardia, classe 2001, ha giocato tre stagioni a Valmontone in B e ora è uno dei top player del campionato. L'altro successo è a carico della Virtus Aprilia, un netto 74-88 sul parquet della Scu.Ba Frosinone: successo che consente agli apriliani di agganciare il settimo posto, in corsa per i play-off. Nel confronto al vertice del girone B, la Fortitudo Scauri perde in casa (63-70) contro il Basket Cassino, allenato dal fondano Fabio Nardone. Fatale il secondo quarto quando i ciociari hanno piazzato un break di 14-27 che ha condizionato il resto della gara. Infine la Serapo Gaeta: incassa la quinta sconfitta consecutiva sul campo del Roma Eur (66-56) restando ultima da sola in coda al girone A.

