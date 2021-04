30 Aprile 2021

«Oggi abbiamo in campo progetti straordinari, attivando 400 milioni di euro del Cipe sull'autostrada Roma-Latina, mentre sulla Cisterna-Valmontone ci sono 300 milioni di euro già stanziati e, sempre su quel quadrante, il collegamento di Formia con Cassino sulla A24 e poi con l'Abruzzo». Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, è intervenuto ieri nell'evento online dell'Anas sugli interventi per la strada 148 Pontina. Secondo Zingaretti, si tratta di «novità importanti per la competitività del territorio e dell'economia di Latina, che aiuteranno quel comparto ad essere più connesso con la capitale e il suo aeroporto». «Nel 2019 - ha ricordato il presidente - Astral ha ceduto a Anas 700 chilometri di strade e la Regione ha preso in gestione, con Anas, 680 chilometri di strade provinciali che rischiavano l'abbandono. Ora i progetti continuano: con la Orte-Civitavecchia, con la Cisterna-Valmontone, con la Roma-Latina, avremo un grande rettangolo di strade che renderà il territorio più competitivo». È stato poi Massimo Simonini, ad di Anas, a presentare il piano di potenziamento e riqualificazione da 137 milioni di euro per la Pontina, che vedrà il ripristino dei piani viabili, le barriere di sicurezza, la segnaletica, l'abbattimento di barriere architettoniche, interventi su ponti e viadotti. «È una strada che ha una grande rilevanza strategica per la regione - ha ricordato l'Ad di Anas - caratterizzata da elevati flussi di traffico con 80mila veicoli al giorno. Nel febbraio 2019 abbiamo avviato i lavori di ripristino del piano viabile e delle barriere di sicurezza, ora proseguiamo con l'individuazione delle criticità per fornire ai nostri utenti un servizio in linea con i nostri standard, che vogliono essere elevati». Il piano si articolerà in due fasi, la prima con priorità alla messa in sicurezza dei punti nevralgici e la seconda sui punti di minore criticità. «Finora abbiamo investito 22 milioni di euro per gli interventi più urgenti come la pavimentazione, prima con ripristini localizzati, poi con risanamenti più profondi. Attualmente sono in corso interventi per 26 milioni di euro, che includono anche la manutenzione dell'illuminazione, di ponti e viadotti, il rinnovo della segnaletica. Nel prossimo triennio saranno investiti ulteriori 90 milioni di euro per garantire la completa riqualificazione della strada». Un'arteria la cui importanza è stata ribadita dai Prefetti di Roma e Latina, Matteo Piantedosi e Maurizio Falco: «Noi del sistema delle Prefetture ci candidiamo a dare il nostro contributo affinché questi lavori già inaugurati possano svolgersi in un'adeguata cornice di sicurezza e legalità», ha affermato il primo, mentre per il secondo «le infrastrutture deficitarie hanno bisogno di interventi immediati e con l'Anas ci siamo capiti subito per interventi che sono stati svolti in tempi brevissimi, evitando che impattassero su orari di traffico elevato».

