Sabato 28 Agosto 2021, 05:02

L'ORDINANZA

Un ponte della strada statale 148 Pontina presenta una grave situazione di degrado e il Comune vieta la circolazione chiudendo la strada sottostante. Accade nel territorio di Latina, dove ieri l'amministrazione di piazza del Popolo ha emesso l'ordinanza di chiusura della via Moscarello, dall'incrocio con via Macchia Grande, poco oltre Borgo Piave, lato mare. In particolare, via Moscarello, a partire dall'intersezione con via Macchia Grande, prosegue verso nord, passando sotto il ponte della Pontina, per diventare poi dall'altro lato via Prampolini. Il tutto nasce da un sopralluogo effettuato dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco, che ha quindi comunicato «la necessità di interdire la circolazione in via Moscarello nel tratto di strada sottostante il ponte della strada statale 148 Pontina a causa delle verificate condizioni di degrado dello stesso». Esigenza che «comporta la necessità di riorganizzare la circolazione veicolare in via Moscarello, adottando il divieto di transito sulla stessa, limitandolo al solo traffico locale e comunque fino allo sbarramento posto prima del ponte sulla 148». All'incrocio con via Macchia Grande, dunque, all'inizio di via Moscarello sarà posto un cartello indicante strada senza uscita, con il divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto il traffico locale. Nonostante l'omonimia, non è quindi da confondere questa via Moscarello con il ponte sul fosso Moscarello, a Foce Verde, chiuso al transito ormai da anni, e per il quale il Comune e la Sogin, attraverso la Regione Lazio, hanno raggiunto un'intesa per la ricostruzione grazie ai fondi speciali del ristoro della servitù nucleare.

An. Ap.

