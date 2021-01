© RIPRODUZIONE RISERVATA

GAETAÈ chiuso da ieri pomeriggio il comando di polizia municipale di Gaeta per una serie di casi di positività al Covid-19 che hanno colpito poco meno di una decina di agenti.E oggi resta chiuso anche il Comune per poter effettuare la sanificazione di spazi e ambienti, per prevenire possibili rischi per la salute dei dipendenti e delle persone che frequentano i locali di piazza XIX Maggio. La chiusura straordinaria degli uffici, disposta con una ordinanza del sindaco Cosmo Mitrano, è stata estesa, al momento, fino a domenica 17 gennaio. Vigili urbani e altri dipendnenti comunali sono stati sottoposti ai tamponi molecolari. «Attendiamo gli esiti dei tamponi molecolari dei vigili risultati positivi al test rapido e degli altri dipendenti che si sottoporranno allo screening ha affermato il sindaco Cosmo Mitrano, che ha dato per primo la notizia della chiusura straordinaria degli uffici comunali e del comando di polizia locale - Siamo vicini alle persone risultate positive che, per fortuna, sono asintomatiche». Ed ha invitato tutti i cittadini al rispetto dei provvedimenti governativi adottati in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ieri, intanto, ha riaperto i battenti il plesso elementare e materno di Conca, dipendente dall'Istituto comprensivo Carducci, dove si erano verificati casi di positività al coronavirus in due classi: restano ancora a casa, però, fino a data da destinarsi, alunni e docenti delle due classi.FORMIADopo un mese di chiusura per casi di Covid, riaprirà lunedì 18 gennaio l'Istituto Mater Divinae Gratiae, nel quartiere di Gianola. L'attività didattica era stata sospesa dopo la prima decade di dicembre in tutte le classi della primaria e della materna dell'Istituto religioso, che ospita anche una casa di riposo. Nel resto della città prosegue regolarmente l'attività, dopo gli interventi di sanificazione effettuati nel periodo delle festitività in quelle scuole nelle quali sono stati riscontrarti casi di positività al Covid-19.Sandro Gionti© RIPRODUZIONE RISERVATA