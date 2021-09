Venerdì 17 Settembre 2021, 05:04

LATINA SCALO

Quasi risolta la vicenda dell'ascensore per disabili, fuori uso per guasto, al poliambulatorio di Latina Scalo. La novità sull'annosa questione è arrivata dall'assessore ai Lavori pubblici del Comune di Latina, ente titolare dell'immobile: «L'intervento lo sta eseguendo la Asl ha affermato Emilio Ranieri ed è quasi ultimato». Il successo dell'operazione lo attribuisce principalmente alla regolarizzazione del contratto d'affitto dello stabile in questione, ex palazzina Cavarzere di via della Stazione, che prevede in caso di opere di manutenzione straordinaria l'esecuzione da parte della Asl di Latina, previa approvazione dell'amministrazione comunale, con spese a scomputo del canone di affitto. È tutto scritto in una delibera di giunta, pubblicata l'altro ieri all'albo pretorio del Comune di Latina. Il nuovo contratto d'affitto, 17mila euro all'anno, applicando una riduzione dell'8% in considerazione dell'interesse pubblico che rivestono le attività socio-sanitarie previste presso la struttura, ha una durata di sei anni. Per la manutenzione ordinaria e tutte le altre spese relative alla fornitura di energia elettrica, di gas e alla refrigerazione o quant'altro servisse per il normale funzionamento del poliambulatorio, il contratto prevede che dovranno essere assunte dalla Asl, e che alla stessa spettano il pagamento delle imposte e dei tributi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. L'ex palazzina Cavarzere è utilizzata dalla Asl come poliambulatorio medico, con reparto di fisiatria ospedaliera e reparto di riabilitazione degenti. Si tratta di una struttura socio-sanitaria molto importante per il territorio e il mancato funzionamento dell'ascensore per l'accesso dei portatori di handicap ha rappresentato per anni il suo punto debole, creando disappunti e sollevando pesanti critiche. La questione è stata oggetto anche di diverse interrogazioni consiliari. «È stato un lavoro estenuante ha commentato Ranieri - andato a buon fine grazie al rapporto che si è instaurato tra i servizi Patrimonio e Decoro del Comune e la Asl. Tutti i giorni a sollecitare e cercare di risolvere il problema di chi doveva fare cosa. Ora è tutto a posto. Vanno ringraziati anche i cittadini che hanno segnalato il disservizio, il consigliere di maggioranza Marco Cappuccio e la consigliera di minoranza Matilde Celentano (prima firmataria delle interrogazioni, ndr)». Il primo contratto di affitto era stato stipulato nel 2008. «La Asl doveva pagare indennità di occupazione per circa 70mila euro. Ma abbiamo sistemato tutto. Da questa cifra è stato scomputato il costo per l'ascensore».

Rita Cammarone

