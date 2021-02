© RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO, SERIE DCon uno squillante 4-0 l'Aprilia sconfigge l'Agnonese. I giocatori biancocelesti di mister Galluzzo fanno intendere chiaramente all'Agnonese con che spirito sono scesi in campo e al fischio d'inizio del match si affollano immediatamente nella metà campo avversaria.LA CRONACALa lancetta del cronometro ha appena sorpassato il minuto di gioco che l'Aprilia sblocca il risultato. Causa un intervento falloso capitan Olivera calcio una punizione che crea ansia e scompiglio nella difesa molisana, che seppur con evidente apprensione riesce a respingere. La palla è catturata nelle vicinanze del vertice dell'area da Vasco che con perizia confeziona un diagonale preciso che si conclude con la palla in rete. I pontini insistono e raddoppiano con Olivera che non sbaglia il tiro dagli undici metri. Rigore assegnato per tocco di mano di Marfella su un intrigante cross di Bosi. La seconda rete sembra scuotere l'Agnonese, che complice anche il fatto che l'Aprilia si ritira di qualche metro per poi poter ripartire in velocità, arriva al tiro con il capitano Chiavazzo che chiama Prudente ad un buon intervento. Passata la mezzora Vasco con una conclusione fotocopia del gol rende protagonista il numero uno Landi che questa volta smanaccia in angolo. Al 40' una ficcante e bella azione sulla fascia viene finalizzata da Laghigna, che sigla la terza rete apriliana e la sua prima stagionale. Nella seconda frazione del match, l'Aprilia controlla agevolmente lo svolgimento dello stesso, il ritmo si abbassa e la contesa perde di intensità. Il tecnico ospite immette in campo nuovi giocatori nel tentativo di dare una scossa alla sua squadra, tentativo che non dà i frutti sperati. Anche Galluzzo allo scopo di preservare freschezza per la partita di domenica prossima, quando al Quinto Ricci scenderà il MonteGiorgio, opera 5 cambi. L'Aprilia va a segno ad una manciata di minuti dal termine con Oedraogo bravo ad infilarsi in un corridoio e dopo un'efficacia sterzata beffa l'estremo difensore dell'Agnonese Landi. Il gol fissa lo score finale sul 4-0 in favore delle rondinelle apriliane.IL TABELLINOAprilia: Prudente, Pollace, Succi, Sossai, Vasco (19' st Calisto), Bosi (44' pt Oedraogo), Pezone, Olivera (12' st Luciani), Bernardini (19' st Aglietti), Camara, Laghigna (40' st Battisti)All. GalluzzoOlympia Agnonese: Landi, Ceci, Marfella (4' st Angelini), Di Lollo (15' st Carnevale), Sgambati, Pertosa, Vespa, Chiavazzo, Krajina, Maniscalchi (31' st Lombardi), Milone (1'st Del Gaudio)All. SemigagliesiArbitro: Galiffi di AlgheroReti: 1' pt Vasco (A), 14' pt Olivera (r) (A), 40' pt Laghigna (A), 40' st Oedraogo (A).Dario Battisti© RIPRODUZIONE RISERVATA