Si correrà domenica 10 ottobre l'undicesima Maratonina Aeronautica Militare', la rassegna podistica organizzata in collaborazione con l'Uisp dalla 4ª Brigata Telecomunicazioni e Sistemi per la difesa aerea e l'assistenza al volo di Borgo Piave. La manifestazione che avrà inizio a Foce Verde si correrà sulle distanze di 11 e 23 chilometri. Il comandante generale, Sandro Sanasi, ed il tenente colonnello, Massimo Sasso, hanno presentato l'evento davanti ad alcuni rappresentanti delle Forze Armate, giornata che ha visto anche la presenza del prefetto Maurizio Falco e il questore Michele Spina. Durante la cerimonia sono stati illustrati tutti i dettagli della gara che prenderà il via alle 9.30 dallo stabilimento balneare dell'Aeronautica. La rassegna prevede due percorsi differenti: il primo, da 23 chilometri, attraverserà l'intero lungomare per arrivare al borgo di Fogliano e tornare verso via del Lido passando per la Litoranea; il secondo, da 11 chilometri, comporterà un passaggio verso Capoportiere per poi dirigersi su via del Lido e direttamente nel centro di Latina. In entrambi i casi il traguardo sarà in Piazza del Popolo. Il prefetto ha ringraziato i presenti ricordando che appuntamenti come quello di domenica consentono di scoprire ulteriormente le bellezze del territorio, mentre il generale Sanasi ha evidenziato le finalità benefiche dell'evento: il ricavato delle iscrizioni, infatti, sarà interamente devoluto agli ospedali pediatrici Giannina Gaslini di Genova, Santobono Pausilipon di Napoli e Bambino Gesù di Roma. Un'iniziativa che si inquadra anche nell'ambito delle celebrazioni per il centenario della Patrona degli aviatori, la Madonna di Loreto. Soddisfazione è stata espressa dal presidente provinciale Uisp, Andrea Giansanti, che ha sottolineato quanto la Maratonina incarni i valori perseguiti dall'Unione italiana sport per tutti: legame con il territorio, rispetto per l'ambiente e solidarietà: «Per noi è un onore essere coinvolti in questa manifestazione, siamo orgogliosi di poter rinsaldare ulteriormente attraverso lo sport il legame con la Brigata di Borgo Piave, prezioso punto di riferimento per la città». Per le iscrizioni è possibile consultare il sito uisplatina.it, scrivere a atleticaleggera.latina@uisp.it o contattare il numero 328.1193101.

