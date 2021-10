Venerdì 8 Ottobre 2021, 05:02

QUALITA' DELL'ABITARE

La ripartizione dei primi fondi del Pnrr, il piano nazionale di ripresa e resilienza, è alle porte. Il decreto firmato ieri dal Ministro delle Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ha assegnato i fondi per attuare il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PinQua) a 159 progetti. Tra questi ce ne sono anche due presentati dal Comune di Latina insieme all'Ater e consentiranno di intervenire su due quartieri simbolo della città ormai da anni alle prese con situazioni di degrado urbanistico e soprattutto sociale. «I 159 progetti prescelti in tutta Italia si divideranno 2,8 miliardi di fondi del Pnrr e altri 21 milioni di residui di fondi nazionali».

TREDICESIMI IN CLASSIFICA

Il primo presentato da Latina, A gonfie Vele in Q4, consentirà di intervenire sul complesso Ater e sull'ex Icos e si è classificato al 13esimo posto, ottenendo 15 milioni di finanziamento. Il secondo riguarderà la riqualificazione degli spazi pubblici del Nicolosi e di 70 appartamenti ancora di proprietà dell'Ater e dunque pubblici, si è classificato al 90° posto sui 195 ammessi per un importo finanziato di 12,3 milioni di euro.

A gonfie Vele è stato presentato dal Comune come promotore e dall'Ater come soggetto attuatore. Prevede la riqualificazione delle Vele soprattutto da un punto di vista energetico, la realizzazione di un ponte pedonale sulla Pontina che consenta il collegamento con il resto della città, e la demolizione e ricostruzione dell'ex Icos dove sorgerà un edificio destinato all'housing sociale, ma ci saranno anche spazi per un posto di polizia e per un ambulatorio di quartiere. Il progetto è stato redatto dal professor Carlo Patrizio sono previsti anche tracciati ciclabili e interventi di riforestazione del quartiere. Al momento della sottoscrizione del progetto il commissario Ater Marco Fioravante aveva espresso grande soddisfazione «perché siamo al lavoro per aumentare l'offerta abitativa e allo stesso tempo per rigenerare zone che interessano centinaia di famiglie. Speriamo che questo sia soltanto l'inizio di un percorso che vedra Ater e Comune impegnati nel ridisegnare insieme parti della nostra citta pensando sempre, come ha detto il sindaco Damiano Coletta, al bene comune».

QUARTIERE INTELLIGENTE

Il secondo progetto è altrettanto ambizioso. Rioni Nicolosi & Frezzotti, villaggi urbani intelligenti, inclusivi e sostenibili, così è stato presentato al Governo, prevede il recupero di strade e marciapiedi, la realizzazione di piste ciclabili e la sistemazione delle aree verdi che, come spiega la relazione, «attualmente non garantiscono standard d'uso accettabili».

«Il Nicolosi è un quartiere storico - ricorda l'assessore uscente all'Urbanistica, Francesco Castaldo - è architettonicamente importante e da decenni molto studiato. Il piano di fattibilità è stato redatto, lo sottolineo, dagli uffici comunali sotto la guida della dirigente Eleonora Daga, L'obiettivo è quello di ridare dignità a un quartiere abbandonato ed emarginato malgrado sia a un passo dal centro storico».

VILLAGGIO DELL'ENERGIA

Grazie a questi fondi il Nicolosi diventerà il primo quartiere Smart del capoluogo, ma le tecnologie di cui sarà dotato avranno il fine di «creare migliori condizioni di vivibilità nel quartiere». Particolare attenzione verrà data alla produzione di energia pulita con l'installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti degli stabili. «Il quartiere diventerà un villaggio dell'energia per produrre e accumulare energia che verrà poi dirottata nei diversi edifici sulla base delle loro esigenze» si legge nella relazione firmata da Eleonora Daga. E anche i cestini dei rifiuti verranno dotati di sensori che monitoreranno in tempo reale lo stato di riempimento. Gli interventi sugli alloggi Ater consentiranno invece di adeguarli dal punto di vista igenico-sanitario e da quello della sicurezza degli impianti. Gli spazi comuni saranno riqualificati prevedendo non solo la videosorveglianza ma anche il wi-fi pubblico e illuminazione con luci led.

«BISOGNERA' CORRERE»

Questi fondi arriveranno grazie al bando del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare che è di fatto il primo piano complesso del Recovery Plan e che è a un passo dall'assegnazione delle risorse. Soprattutto per il Nicolosi Latina dovrà correre per redigere nei tempi che saranno fissati dal decreto prima il progetto preliminare e poi quello esecutivo. Ma a monte bisognerà risolvere un problema che in passato ha già fatto naufragare il contratto di quartiere (nato sotto le precedenti amministrazioni) che non aveva considerato che molti degli appartamenti del quartiere sono ormai privati e dunque non più ristrutturabili con fondi pubblici. Per questo l'attuale progetto riguarderà solo case popolari ancora di proprietà dell'Ater. «Ma bisognerà sottoscrivere la cessione in comodato d'uso da parte dei privati degli spazi comuni al Comune e all'Ater così da poter intervenire» conclude Castaldo.

Vittorio Buongiorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA