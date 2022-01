Venerdì 14 Gennaio 2022, 05:04

L'INCONTRO

«Camera di Commercio Frosinone Latina e Amministrazione provinciale di Latina in sinergia per lo sviluppo della provincia». E' quanto emerso durante l'incontro di ieri mattina nella sede camerale di via Umberto I tra il nuovo presidente della Provincia di Latina Gerardo Stefanelli e il presidente Giovanni Acampora che, oltre a porgere gli auguri di buon lavoro ha assicuto la massima collaborazione istituzionale. «Tra i temi affrontati nel colloquio - si legge in una nota della Camera di commercio - la collaborazione tra istituzioni riguardo agli interventi economici in favore del territorio. Si è parlato, in particolare, del ruolo strategico che il Pnrr ha assegnato agli enti locali nell'attuazione delle missioni e nella realizzazione degli investimenti, che dovranno essere inseriti all'interno di una idea di sviluppo programmatico dell'intero territorio, convenendo di promuovere interventi integrati in materia di politiche giovanili, favorendo l'orientamento e il supporto alla formazione e al lavoro».

«La storica collaborazione tra la Provincia e la Camera di Commercio dovrà rappresentare un valore aggiunto in termini di sviluppo dell'economia locale, con l'obiettivo di incrementare la competitività del nostro territorio in uno scenario nazionale ed internazionale». «Certamente - ha assicurato Stefanelli - in tempi brevissimi, metteremo a punto luoghi e modi per intensificare la sinergia e metterla al servizio del territorio pontino e della vivace rete imprenditoriale che lo caratterizza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA