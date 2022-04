Sabato 30 Aprile 2022, 08:33

Ristrutturazione e adeguamento sismico e efficentamento energetico per l'ex Monopoli di Stato su corso Matteotti; risanamento e adeguamento normativo e funzionale di tutti gli spazi del Palazzo della Cultura, incluso il teatro ridotto Cafaro; rifacimento delle aree pedonali delle piazze storiche: piazza San Marco, piazza del Popolo, piazza della Libertà; riqualificazione degli spazi pubblici di aggregazione nei borghi.

La giunta comunale di Latina ha approvato la candidatura per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nell'ambito del Pnrr, per un totale di oltre 11 milioni di euro. L'amministrazione è fiduciosa nell'ottenimento dei finanziamenti, le cui graduatorie sono previste per i primi di giugno.



PALACULTURA

Il primo progetto è quello relativo al Palazzo della Cultura, che, con un impegno di 4.127.564 euro, vedrà il risanamento della copertura e l'adeguamento normativo e funzionale dell'intera struttura, per l'utilizzo di tutti gli spazi a fini culturali. Centrale è la ristrutturazione e adeguamento del Cafaro, che finalmente potrà essere così riaperto e tornare ad ospitare gli spettacoli. Tra le operazioni previste, il risanamento dalle infiltrazioni di pioggia, i lavori per il rilascio delle certificazioni per l'agibilità e altri ancora. Da questo intervento è ovviamente escluso il D'Annunzio, già oggetto in questi anni degli interventi per l'ottenimento dell'agibilità.

LE 3 PIAZZE STORICHE

Piazza del Popolo, piazza della Libertà, piazza San Marco. Sono le tre piazze storiche, centrali, scelte per essere ammodernate, con un impegno di 735.233 euro. In particolare, è previsto il rifacimento della pavimentazione con materiali rispettosi delle caratteristiche architettoniche e storiche; saranno razionalizzati i sottoservizi, in accordo con le società di gestione, e le caditoie per la rete di smaltimento delle acque; le specie arboree presenti saranno sistemate con un intervento sulle radici che causano avvallamenti e sporgenze nelle aree pedonali; le barriere architettoniche saranno abbattute.



I BORGHI STORICI

Assomma poi a 3.142.597 euro la serie di interventi previsti sui borghi storici di Latina, per opere definite di rigenerazione con una riqualificazione fisica degli spazi aperti secondo un approccio ampio che integri aspetti paesaggistici, ambientali, economici sociali e culturali. L'intervento intende ricomporre le componenti urbane e valrizzare i luoghi identitari anche con il coinvolgimento delle comunità che vi abitano. Carso, San Michele, Sabotino vedranno la riqualificazione urbana di piazze, parchi, aree verdi e aree giochi, sistemazione viaria, opere di arredo urbano, riqualificazione degli edifici identitari, utili per l'incremento di nuovi servizi socio culturali o altro.



L'EX MONOPOLI DI STATO

Infine, 3.170.000 euro saranno destinati all'edificio dei Monopoli di Stato su corso Matteotti (in alcuni casi denominato ex tabacchificio). Attualmente è in stato di forte degrado e quindi non utilizzato. I lavori vedranno la ristrutturazione, recupero e riqualificazione dell'edificio, da destinare successivamente a centro di servizi socio-culturali per i giovani. Potrebbe forse rientrare anche in un quadro di collaborazione con la vicina università, sempre bisognosa di aule e spazi studio.



