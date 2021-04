14 Aprile 2021

«Vietato perdere!». E' questo l'imperativo che echeggia nello spogliatoio dei ragazzi della Top Volley Cisterna che oggi alle 17 ospiteranno al palazzetto di viale delle Province la Leo Shoes Modena. La sfida contro la squadra allenata da Giangio Giani (confermato anche per la prossima stagione) è infatti determinante per restare nelle quattro posizioni di vertice del girone ed essere ammessi a disputare le semifinali di questo torneo che assegnerà il quinto posto del campionato e la possibilità di disputare la Challenge Cup. Dopo la conclusione della quinta giornata con il posticipo di Milano (vincente su Ravenna), la situazione in classifica è la seguente: Milano 13 punti, Piacenza 10, Padova, Cisterna, Modena e Ravenna 7, Verona 6 e Vibo 3. «Contro Modena ci aspetta una partita da dentro o fuori; affronteremo una squadra che sta mettendo in mostra tanti giovani interessanti con l'aiuto di più esperti campioni assicura Oreste Cavuto, posto quattro della formazione pontina Per continuare il nostro cammino verso la fase finale del torneo, è evidente che questa partita diventa assolutamente fondamentale, e per questo sul campo ci sarà battaglia». Cisterna era partita molto bene in questi play-off andando sempre a punti nelle prime quattro gare mostrando, soprattutto, un atteggiamento in campo decisamente diverso (in senso buono) rispetto al deludente campionato. Domenica però la squadra è incappata in un brutto passo falso a Padova che ha compromesso l'andamento del torneo e da oggi, con due sole gare da giocare (domenica trasferta finale a Verona) e 6 punti in palio non sono più ammesse distrazioni. Modena viceversa ha perso le prime tre gare, per poi invertire l'andamento ai danni di Vibo e Verona e riportandosi in corsa. C'è da dire che coach Giani in questa appendice della stagione sta mandando in campo chi in campionato è rimasto in panchina a cominciare dal giovane regista Paolo Porro in diagonale con l'austriaco Buchegger con Christenson e Vettori pronti a dare manforte. Poi Mazzone e Bossi centrali, Petric e Rinaldi di banda e Grebennikov libero. Un mix di voglia di mettersi in mostra ed esperienza che sta dando risultati. «Giocare contro Modena è sempre una bella sfida - dice l'opposto della Top, Samuel Onwelo sempre pronto a uscire dall'ombra di Sabbi per dare il suo contributo - Anche se veniamo da una sconfitta siamo carichi e motivati. Il nostro obiettivo resta quello di arrivare in fondo a questi play-off». Quarantuno i precedenti tra Modena e Top Volley, con 10 successi dei pontini e 31 degli emiliani. La partita sarà trasmessa in streaming su www.elevensports.it (canale a pagamento) dalle 17.

Gaetano Coppola

