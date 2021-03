24 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







LEGA

La Lega Volley ha ufficializzato il calendario dei play-off quinto posto che rimetteranno in gioco tutte le squadre escluse dalla disputa scudetto per contendersi un posto in una coppa europea. Una formula nuova che aveva già aperto i play-off scudetto a tutte le squadre (non solo le canoniche prime otto) ad esclusione dell'ultima classificata alla quale era stato comunque evitata la retrocessione. Un meccanismo studiato per rendere la classifica meno punitiva, considerando la particolarità del campionato viziato da rinvii, anticipi, posticipi e gare giocate con squadre debilitate o falcidiate dai contagi. E mentre lo scudetto è un affare riservato a Perugia, Civitanova, Trento e Monza, le altre 8 tornano a rianimare i palazzetti vuoti. Prima uscita domenica 28 marzo a Cisterna (ore 18) contro la Tonno Callipo Vibo Valentia; mercoledì 31 i ragazzi di Boban Kovac saranno a Milano (ore 20,30) per la sfida contro la Allianz degli ex Patry, Ishikawa e Tine Urnaut. Per il terzo turno, il 4 aprile, si torna a Cisterna per il match contro la Gas Sales Piacenza. Giovedì 8 aprile (ore 20,30) la Top sarà impegnata a Ravenna. Di nuovo in trasferta domenica 11 aprile (ore 18) l'avversario sarà Padova. Mercoledì 14 aprile a Cisterna arriverà Modena, altra nobile che cerca in questi play-off il riscatto di una deludente stagione (settimo posto). Infine l'ultima giornata del girone all'italiana vedrà la Top Volley impegnata a Verona, domenica 18 aprile alle 18. Le prime quattro squadre classificate disputeranno le semifinali giovedì 22 aprile (la prima contro la quarta e la seconda contro la terza) per stabilire le due finaliste che si contenderanno domenica 25 aprile la quinta posizione e la possibilità di disputare la Challenge Cup. Per la cronaca la Top Volley è uscita sconfitta in campionato dal confronto (andata e ritorno) con tutte le squadre che tornerà ad affrontare. Uniche due vittorie nelle gare di andata contro Monza (che però impegnata nei play-off scudetto) e Tonno Callipo (3-2). «Sono impaziente di tornare a giocare una partita ufficiale ammette il giovane centralone tedesco di 2 merti e 11 centimetri, Tobias Krick E' davvero passato così tanto tempo dall'ultima gara di regular season nel quale abbiamo lavorato duro e mi auguro che la squadra possa tornare in campo davvero migliorata. Saremo tutti impegnati a dimostrarlo».

Gaetano Coppola

© RIPRODUZIONE RISERVATA