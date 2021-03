28 Marzo 2021

VOLLEY, SUPERLEGA

Partono oggi i play-off quinto posto (in realtà Piacenza e Verona hanno anticipato ieri) che mettono in palio la partecipazione alla Challenge Cup e la Top Volley torna a giocare al Palazzetto di viale delle Province dopo oltre un mese di stop. Primo avversario dei ragazzi di Boban Kovac (ore 18 ovviamente senza pubblico con diretta su elevensports.it), la squadra rivelazione del campionato, la Tonno Callipo di Vibo Valentia che ha chiuso al quinto posto la stagione regolare per poi essere eliminata da Monza nei play-off scudetto. «La mia impressione è positiva - dice il centrale Arthur Szwarc - In questo periodo di sosta abbiamo lavorato duramente anche su molti piccoli dettagli di gioco e siamo cambiati tanto come squadra. Abbiamo acquisito molta più fiducia in noi stessi, ci sentiamo più uniti e in campo c'è molto cameratismo. Penso che in questi play-off dovremmo essere più concentrati e presenti. Dopo la stagione regolare chiusa al di sotto delle nostre aspettative, abbiamo l'obiettivo e il dovere di provare a vincere questo play-off».

Vibo Valentia nella stagione appena conclusa ha messo in campo una squadra completamente rinnovata che ha espresso un gioco vincente. In campionato è stata comunque una delle uniche due squadre che sono state battute dalla Top (l'altra è Monza) e in totale Cisterna ha vinto ben quindici dei 25 scontri con i calabresi. Una squadra stagionale visto che il mercato dà in uscita praticamente tutti i protagonisti della rivelazione calabrese (da Rossard a Thibault , da James Defalco a Cester e Aboubacar) ad eccezione del regista Saitta e del libero Rizzo. «Iniziare i play-off contro Vibo è per noi una partenza importante - dice ancora Szwarc - li abbiamo affrontati e battuti una volta in campionato e, di recente, li abbiamo sfidati in un test-match. Conosciamo punti di forza e debolezze. Sarà una grande prima partita per iniziare la strada verso il quinto posto». Oltre a Cisterna e Vibo partecipano ai play-off Piacenza, Ravenna, Modena, Padova, Verona e Milano, fresca vincitrice della Challenge Cup, che si sfideranno in un girone all'italiana con gara singola. Le prime quattro si contenderanno poi la corsa finale alla competizione europea.

Gaetano Coppola

