Termina oggi il girone G del campionato di serie D, ultima giornata nella quale ci si gioca molto. E una delle sfide clou è proprio il derby tra Latina Calcio 1932 e Insieme Formia, con gli ospiti a caccia di un successo che potrebbe valere l'ingresso ai play off. Per i nerazzurri, già certi del secondo posto da una settimana, l'appuntamento odierno servirà per dare spazio a qualche calciatore che ha giocato meno durante tutta la stagione e preservare chi sarà chiamato in causa per la semifinale play off in programma mercoledì 16 giugno. Per l'undici di Sasà Amato invece è l'ultima chance per approdare alla post season, compito arduo ma non impossibile.

GLI SCENARI

La LND ha reso noto che la finalissima, obiettivo minimo della squadra di Scudieri, non si disputerà più il 20 giugno, bensì il giorno prima, sabato 19 alle ore 16, con il Latina che avrà, indipendentemente dall'avversario, il vantaggio di giocare sempre in casa. Corsetti e compagni attendono di sapere chi sarà la rivale da affrontare nella semifinale, la quinta in classifica: non sarà il Savoia, secondo della classe a quota 54, più probabile invece che possa essere una tra Vis Artena e Nocerina, entrambe a 52, che si affrontano in uno scontro diretto ad alta tensione. Ma, attenzione anche all'ipotesi, nemmeno così remota di un replay, a distanza di tre giorni, proprio con l'Insieme Formia. Sì, perché se gli uomini di Amato dovessero ottenere i tre punti nel pomeriggio allo stadio Francioni, raggiungerebbero la quinta piazza a patto che non esca un pareggio tra Vis Artena e Nocerina. Insomma tante le combinazioni possibili, con il Formia in ogni caso costretto a espugnare il Francioni per sperare.

LE SCELTE

Ci sarà spazio per qualche novità in casa Latina, specialmente a centrocampo dove Garufi avrà l'occasione di mettere un po' di minuti sulle gambe e perché no, rivedere in campo Emiliano Tortolano. L'idea è di poterlo schierare per un tempo, o magari negli ultimi 30 minuti di gara, tanto per fargli riprendere confidenza con una partita ufficiale a sei mesi distanza dalla rottura del crociato nella sfida disputata a dicembre sul terreno del Sassari Latte Dolce. Un ko pesante per i nerazzurri, costretti per tutta la seconda parte di stagione a dover rinunciare all'elemento più talentuoso, quello in grado di cambiare con una giocata o una accelerazione le sorti di un incontro. Per Sarà Amato invece nessuna sorpresa: sarà schierata la formazione che ha dato più garanzie durante tutta l'annata.

BIGLIETTI

La società di Terracciano ha pensato di venire incontro alle esigenze dei tifosi fissando a 1 euro il prezzo dei tagliandi per il derby con l'Insieme Formia. Le prime due partite con il pubblico hanno sicuramente portato bene ai nerazzurri, capaci di ottenere sei punti, ma la risposta della tifoseria non è stata quella desiderata. L'obiettivo, almeno nel play off, è raggiungere la capienza massima consentita (1.000 supporters. Ad arbitrare la gara odierna sarà Graziella Pirriatore di Bologna, coadiuvata da Matteo Laconi di Cagliari e Martino Fadda Di Carbonia.

Davide Mancini

© RIPRODUZIONE RISERVATA Domenica 13 Giugno 2021, 05:00