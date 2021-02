© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASOResta in primo piano a Latina l'ipotesi di un sito di stoccaggio rifiuti lungo la Migliara 45. Una soluzione che evidentemente preoccupa la Plasmon. Per questo ieri il manager Pasquale Califano, direttore dello stabilimento Plasmon di Latina, e il dottor Luigi Cimmino Caserta, responsabile delle relazioni istituzionali e dell'Informazione Scientifica di Kraft Heinz-Plasmon, hanno incontrato il sindaco Damiano Coletta e il presidente della Provincia di Latina Carlo Medici, affrontando il tema caldo di questi giorni: la realizzazione della nuova discarica (una delle due incidivuate in provincia) per stoccare i rifiuti inerti prodotti dagli impianti Tmb molto vicino al sito industriale.Un'indicazione non ancora definitiva, ha ribadito il primo cittadino che ha condizionato la cosiddetta soluzione Plasmon, accordata in sede di conferenza dei sindaci quasi due settimane fa, ad un'ulteriore verifica tecnica da affidare a consulenti di sua fiducia per l'accertamento di zero rischi ambientali e di idoneità del sito. «Confidiamo nella serietà e sensibilità delle istituzioni - spiegano dalla Plasmon - per trovare la migliore soluzione nel pieno rispetto e tutela della situazione esistente con il nostro stabilimento, attore importante dell'economia del territorio e nazionale. Per Plasmon è assolutamente fondamentale evitare qualsiasi tipo di rischio e garantire la massima sicurezza considerando il nostro costante impegno a supporto della filiera italiana e nella produzione di prodotti di altissima qualità e che hanno la fiducia dei nostri consumatori».Il sindaco Coletta, nel corso dell'incontro, è stato informato tra l'altro che «sono in corso importanti investimenti su Latina» ed ha chiarito che nulla è stato deciso: «Siamo ancora nella fase della concertazione con tutte le parti in causa - ha detto Coletta - compresi i cittadini dei borghi vicini all'area in questione, con i quali avrò un confronto in videoconferenza nei prossimi giorni», ribadendo che «la volontà politica è quella di individuare un sito che sia a impatto zero, che tratti solo gli inerti».Le opposizioni di centrodestra intanto stanno manifestando la loro contrarietà, muovendosi attorno ad una fioritura di sodalizi anti discarica. Ma c'è chi dice fermi tutti. E' il comitato spontaneo di Borgo San Michele, rappresentato da un gruppo di cittadini locali preoccupati per la realizzazione dell'impianto di cui non si sa ancora molto. «Pur condividendo le motivazioni che spingono i partiti politici ad organizzare sit-in e quanto altro, non abbiamo alcuna intenzione di farci strumentalizzare ha dichiarato il coordinatore Alessio Pagliari -. Questo vale anche per il sindaco, che insiste' su questa storia dei tecnici di sua fiducia. Indipendentemente dall'esito di questa verifica, vorrei sottolineare che ad oggi il sindaco di Latina e il presidente della Provincia di Latina, con la nomina del commissario, hanno perso il loro ruolo di attori con poteri decisionali in questo campo. Continueremo a colloquiare con loro, ma certamente porteremo le nostre istanze, compresa una nostra perizia, all'attenzione del commissario ad acta».Rita Cammarone© RIPRODUZIONE RISERVATA