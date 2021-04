17 Aprile 2021

IL PROVVEDIMENTO

Proroga fino al 30 giugno per le concessioni di occupazioni di suolo pubblico in ampliamento, per bar e ristoranti con spazi esterni. La giunta del Comune di Latina ha approvato ieri la delibera, ampliando il termine che era scaduto il 31 marzo. Bar e ristoranti, al momento, nel Lazio sono ancora aperti solo per asporto, ma, in vista delle prossime riaperture che proprio ieri il Governo ha iniziato a prevedere per le zone gialle, privilegiando spazi esterni dei locali, il Comune ha giocato d'anticipo. In particolare, la delibera prende le mosse dall'analogo provvedimento di un anno fa, quando, alla riapertura dopo il lockdown, bar e ristoranti dovettero, tra le diverse misure di contenimento, distanziare i tavoli, dovendo anche quindi recuperare spazi dove possibile.

«SENZA ONERI»

La nuova delibera conferma quindi «l'estensione, senza oneri aggiuntivi, delle occupazioni di aree esterne già assentite e le nuove occupazioni di suolo pubblico per una superficie massima pari al 100% della minore superficie interna utilizzabile per il rispetto degli obblighi di distanziamento sociale», come anche per i laboratori alimentari di richiedere l'occupazione di un'area esterna, e numerose altre possibilità. Tutto questo, «per continuare a garantire sostegno e supporto alle attività di pubblico esercizio e artigianali alimentari con consumo sul posto, danneggiate dall'emergenza».

RINNOVI AUTOMATICI

Inoltre, «le autorizzazioni già rilasciate ai sensi della precedente delibera del 2020, si intenderanno automaticamente rinnovate fino al 30 giugno 2021, dietro espressa richiesta del titolare della concessione». A questa possibilità, si somma anche un altro aspetto. Come noto, dal 1 gennaio 2021, al posto della Tosap (la Tassa di occupazione di suolo pubblico) è entrato in vigore il Canone unico, per il quale il Comune ha stilato a dicembre un apposito regolamento, con modifiche oggi allo studio. Per venire incontro alle attività chiuse, e comunque danneggiate dalla crisi economica innescata dalla pandemia, il Governo ha sospeso questo canone fino al 30 giugno.

TUTTO IN STAND BY

«Per ora è tutto in stand-by, non si possono usare i tavoli, le attività sono chiuse - osserva l'assessore alle Attività produttive del Comune di Latina, Simona Lepori - e quindi al momento non c'è un numero significativo di richieste, sono 3 o 4. Questo, anche per un altro aspetto: il Governo potrebbe infatti decidere di sospendere il Canone unico anche per il secondo semestre, ovvero fino al 31 dicembre, e gli operatori attendono di capire, prima di pagare un onere il cui versamento, al momento, deve anche essere anticipato e non rateizzabile. Il Suap, il servizio Tributi e la Dogre stanno valutando la situazione e la possibilità di rateizzare. Inoltre, considerando che le pedane sono montate, dobbiamo evitare irregolarità e sanzioni, e per questo si stanno cercando soluzioni. Abbiamo incontrato le associazioni di categoria e cercheremo di venire incontro alle loro istanze, come una rateizzazione e una riduzione del canone».

Andrea Apruzzese

