Lunedì 12 Luglio 2021, 05:01

LA SITUAZIONE

Altri sette nuovi casi Covid in provincia di Latina. È il dato fornito ieri dalla Asl pontina, relativo all'osservazione di sabato: un contagio in meno rispetto a quelli totalizzati nelle 24 ore precedenti ma a fronte di quasi 100 tamponi processati in meno. Le ultime sette positività sono state trovate, infatti, all'esito di 117 test; gli otto casi comunicati sabato, relativi a venerdì, erano a fronte di 215 tamponi. In soli due giorni 15 casi in più che confermano una tendenza al rialzo della curva dei contagi. Quindici casi in due giorni, contro i 19 totalizzati nella settimana dal 30 giugno al 6 luglio. Un andamento che il dipartimento di prevenzione della Asl ha attribuito ai comportamenti avventati dei cittadini. L'aumento del numero dei contagi a Latina e in provincia rispecchia la situazione regionale. Ieri nel Lazio 164 nuovi positivi, a fronte di 20mila tamponi, tra molecolari e antigenici; 12 in meno rispetto al dato delle 24 ore precedenti, ma anche 4.000 test in meno. Nel bollettino Asl di ieri risultano assenti i decessi, i ricoveri, ma anche le guarigioni. I nuovi casi così distribuiti: due ad Aprilia, due a Terracina, uno a Cisterna, uno a Priverno e uno a San Felice Circeo. Confortante il numero record delle dosi di vaccini anti-Covid somministrate nella giornata di sabato, pari a 6.324, probabilmente dovuto ai richiami pe quanti avevano partecipato all'open day di Astrazeneca del 15 maggio scorso. Con la giornata di ieri le dosi inoculate negli hub pontini risultano aver superato la quota di 438mila; immunizzate oltre 176mila persone. Prosegue anche la campagna vaccinale itinerante per la somministrazione del vaccino Johnson&Johnson senza prenotazione. La tappa di Gaeta, tuttavia, non ha incassato lo stesso successo registrato a Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina soprattutto da parte degli indiani che hanno scelto di immunizzarsi con il monodose. Nella cittadina del Golfo sabato sono state somministrate 40 dosi e ieri 30, a fronte di complessivi 300 slot disponibili. Il camper sarà oggi a Formia, dalle 9 alle 16, presso il parco De Curtis di via Santo Janni.

R.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA