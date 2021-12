Domenica 5 Dicembre 2021, 05:02

Entra nel vivo la prima fase di Più notti, più sogni. + Experience, la nuova misura messa in campo dall'assessorato al turismo della Regione Lazio per sostenere l'industria turistica anche nel 2022. Sei gli incontri di presentazione rivolti agli operatori turistici, che si terranno nel mese di dicembre nelle diverse province. Il roadshow farà tappa a Latina il prossimo 17 dicembre, alle ore 11, presso lo spazio attivo LazioInnova in via Carlo Alberto, 22. Obiettivo principale di questi incontri è quello spiegare le modalità di partecipazione agli avvisi e coinvolgere così gli operatori del territorio regionale. In particolare, i destinatari degli avvisi sono tutte le strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere imprenditoriali, inclusi gli agriturismi, centri per il benessere fisico, agenzie di viaggi e tour operator del territorio regionale. Dopo il successo della misura sperimentale «Più notti, più sogni», questa nuova iniziativa si presenta in una formula più ricca che accoglie due importanti novità: le experience, una serie di attività e servizi che potranno essere inclusi nei pacchetti turistici e i cui costi sono finanziati in modo rilevante dalla Regione Lazio; e la formula 2+1 con cui la Regione regala una notte di soggiorno dopo almeno due notti consecutive prenotate ed utilizzate nella stessa struttura ricettiva. Quest'ultima iniziativa, in particolare, mira a stimolare la destagionalizzazione e contrastare l'overtourism, il sovraffollamento di turisti in una meta vacanziera. La misura è stata studiata per produrre effetti sia a breve che a lungo termine: agevolare l'arrivo e la permanenza dei turisti e a dare così un reale sostegno al comparto turistico devastato dalla pandemia. «Lavoriamo perché il rilancio del settore non resti un mero obiettivo ma diventi realtà concreta, un volano capace di trainare la ripresa economica del territorio» ha dichiarato l'assessore al turismo della Regione, Valentina Corrado. Una volta accreditate le strutture e le agenzie di viaggio, verrà predisposta la campagna promozionale diretta ai turisti italiani e stranieri. La partecipazione agli eventi è prevista previa registrazione compilando il form riportato al link: https://forms.gle/4xUR2w6pSaZfXvBt8. Le domande dovranno essere presentate dal 10 dicembre entro e non oltre il 10 gennaio 2022. Per ulteriori informazioni: www.laziocrea.it S.N.

