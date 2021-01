PROSSEDI

Il sindaco Angelo Pincivero aveva battuto i pugni e minacciato di bloccare i bus se i diritti dei suoi studenti non fossero stati rispettati e così, una volta sollevato il problema, tutto s'è risolto grazie alla disponibilità del Cotral. «Sono molto felice che sia la Regione sia il Cotral abbiano compreso le nostre motivazioni dando così dignità agli studenti di Prossedi e, di conseguenza anche a tutti i giovani dei piccoli centri, non la considero assolutamente una mia vittoria personale ma un successo per la nostra comunità - ha chiarito il primo cittadino di Prossedi - Ho apprezzato molto l'interessamento dell'assessore ai trasporti della Regione Lazio Alessandri, con il consigliere regionale La Penna, e la disponibilità di Telesca del Cotral che hanno fatto in modo che uno dei due bus mattutini anticiperà la sua corsa di mezzora, inoltre è stato istituito un collegamento alle 8:30, tramite un servizio privato, per agevolare gli studenti che andranno a scuola secondo i nuovi turni, per quanto riguarda il ritorno è stato aggiunto un pullman alle 16». Soddisfatto anche Danilo Torella, consigliere comunale con delega alla cultura. «Le rassicurazioni che abbiamo ricevuto sono confortanti e siamo soddisfatti che studenti e famiglie potranno vivere in maniera migliore la situazione in questa fase complicata, così il diritto allo studio viene garantito e il fatto che gli studenti possano evitare di perdere preziosi minuti di lezione la ritengo una cosa molto positiva - aggiunge Torella - Inoltre a livello di dialogo con le istituzioni ho la speranza che si possa continuare a migliorare sempre di più instaurando un percorso virtuoso che potrà dare ulteriori frutti in futuro agli abitanti della nostra comunità».

