La Cna, la confederazione dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, ha svolto un'indagine dal titolo Pensare a un futuro senza Covid. Le aspettative delle imprese per il 2021. Ai propri iscritti ha chiesto di esprimersi per capire qual è l'andamento e lo stato d'animo degli artigiani con le difficoltà che si sono trovati e si trovano ancora ad affrontare a causa dell'emergenza economica dovuta al Covid 19. In base alle risposte avute, si evidenzia come la maggior parte delle piccole e medie imprese si ritiene a rischio di chiusura nel 2021 perché non considera possibile una ripresa veloce. Secondo i dati evidenziati per la provincia di Latina, in linea con quelli nazionali, il 74,1% delle imprese immagina che la caduta del prodotto interno lordo tricolore registrata nel 2020 possa essere recuperata solo parzialmente nel 2021. Il 23,1%, invece, è ottimista e crede che sia in grado di riconquistare rapidamente i livelli pre-Covid. I settori a più accentuato timore di chiusura sono il turismo (43,5% del totale), il trasporto (33,3%) e i servizi per la persona (31,7%), comparti dove tre quarti e più delle imprese hanno subito danni economici gravissimi. «Rispetto al 2019, nell'anno appena passato abbiamo perso ricavi per circa 30 mila euro», ci ha detto una parrucchiera di Latina che ha fatto una stima approssimativa della perdita. «Con il lock down abbiamo perso utili per oltre l'80% - gli fa eco un imprenditore che da qualche anno ha rilevato un bar alla periferia di Latina e questi mesi con l'asporto e l'apertura fino alle 18 le cose non sono andate meglio. Qualche timido segnale positivo lo abbiamo visto in estate, ma è stato un fuco di paglia. Ho messo in vendita il locale perché le spese di gestione e personale al momento non sono gestibili». Secondo il direttore della Cna di Latina, Antonello Testa «Serve che a tutti i livelli le istituzioni sostengano programmi d'investimento oltre che di assistenza. Fondamentale il rapporto con gli istituti di credito per l'erogazione di nuovi prestiti per la ristrutturazione della liquidità perché secondo l'indagine una piccola impresa su quattro teme di chiudere se l'attuale stato di difficoltà dovesse protrarsi nei mesi a venire». Per quanto riguarda le aspettative, sempre dall'indagine emerge che quattro imprese su cinque (il 78,7%) ritengono che il governo debba garantire un adeguato sostegno, una sorta di grido di dolore che supera il 90% nei servizi per le persone e nel turismo. Le altre priorità indicate da almeno una impresa su tre sono gli investimenti in ricerca e istruzione, un massiccio piano di infrastrutturazione materiale e immateriale e il sostegno al reddito dei lavoratori.

Francesca Balestrieri

