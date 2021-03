30 Marzo 2021

(Lettura 3 minuti)







L'EMERGENZA

Da oggi torniamo in zona arancione, ma la situazione per imprese e attività resta drammaticamente complicata. Il grido è unanime e arriva da diverse categorie, artigiani, ristorati, piccole aziende aperte e chiuse a intermittenza dai decreti e che con i pochi aiuti di Stato, non riescono a gestire la crisi causata dall'emergenza Covid. I problemi maggiori li registrano le piccole aziende che hanno aperto l'attività nel 2019: «Queste start up spiega Massimo Ceccarini, vicepresidente di Confesercenti - non hanno ricevuto sostentamenti, ma solo 2 mila euro. Parlando con loro si evince una difficoltà enorme, si sono indebitati molto per riuscire a sopravvivere, pagare l'affitto e le utenze, ma più perdura la crisi, più i debiti aumentano. Inoltre l'incertezza tra aperture e chiusure, zone rosse, arancioni o gialle stanno mettendo a dura prova anche chi ha un'attività da molti anni che sta attingendo dal proprio patrimonio personale per riuscire a sopravvivere».

I sostentamenti sono pochi e troppo dilazionati nel tempo: «L'ultima volta che abbiamo ricevuto gli aiuti era novembre. Con il take away o il delivery si è lavorato poco, gli incassi sono meno del 50%. A Natale siamo stati chiusi, così come, per il secondo anno, lo saremo a Pasqua. In pratica molte attività non lavorano da 4 o 5 mesi, ma gli affitti, le bollette, i mutui, quelli bisogna pagarli lo stesso. Ecco perché le nuove attività sono in forte crisi».

DITO PUNTATO SUI RISTORI

«Ad aprile dovrebbe arrivare un nuovo aiuto calcolato però sempre sull'anno 2019 - spiega Ceccarini - La perdita subita nel 2020 andrà divisa per 12 mesi e poi ancora per due. Faccio un esempio, su 12 mila euro si contano mille euro al mese, che però vanno divisi in due. Questa azienda in pratica prenderà 500 euro, neanche il prezzo dell'affitto. Probabilmente chi ha studiato queste misure non ha capito come funziona un'attività», conclude Ceccarini. Dello stesso avviso anche il vicepresidente vicario della Confcommercio Lazio Sud, Italo di Cocco: «Abbiamo avuto testimonianza di diversi locali piccoli o che hanno iniziato l'attività nel 2019 che dovranno abbassare la serranda. I più strutturati riescono a sopravvivere perché avendo uno storico, hanno possibilità di prendere mutui o prestiti che sperano di riuscire a pagare quando si potrà ricominciare a lavorare. Non è semplice per nessuno e continuo a specificare che con i locali chiusi, la situazione contagi non si è modificata, probabilmente la causa è da cercare altrove».

ALLARME PER I PIU' PICCOLI

Parla di situazioni variegate il presidente di Claai Assimprese Lazio Sud, Ivan Simeone: «Le aziende più strutturate che riescono ad andare avanti anche se soffrono, il problema sono le più piccole quelle che vanno avanti con gli incassi del mese e ora non hanno liquidità perché bisogna continuare a pagare i costi fissi, inoltre con le aperture e chiusure è molto complicato tenere aggiornati i magazzini. Ora bisogna capire cosa succederà alla riapertura, da quanto apprendiamo con i nostri iscritti, alcuni stanno pensando di ridimensionarsi, dunque licenziando il personale, qualcuno sta modificando il locale e qualcuno lo cambierà. Ora c'è bisogno di una politica di interventi concreti afferma Simeone - Stiamo cercando di capire come funziona l'ultimo decreto per dare una risposta reale sulla liquidità, ma ci sono diverse perplessità». E il rischio è dietro l'angolo: «Finita la cassa per Covid molte persone verranno lasciate a case e dovranno reinserirsi nel mondo del lavoro, quindi ci sarà un fiorire di nuove partite iva. Bisogna essere preparati perché la crisi non è finita, tutt'altro».

Francesca Balestrieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA