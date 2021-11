Lunedì 29 Novembre 2021, 05:02

LA SITUAZIONE

Tre buone notizie e tre cattiva. Partiamo da queste ultime. La settimana è finita con un picco di nuovi contagi da coronavirus in provincia di Latina, 156, 61 più di sabato e secondo peggior dato settimanale (In realtà, con altri sei casi di non residenti ieri ne sono stati riscontrati 161). Negli ultimi sette giorni i nuovi casi sono stati 845, peggior dato da maggio scorso, con un incremento del 30% rispetto ai 648 positivi riscontrati la settimana scorsa.

Latina e Aprilia si confermano le città con più nuovi casi giornalieri, alternandosi nel triste primato. Ieri è stata Latina ad averne di più (ben 47) seguita da Aprilia (27). Dietro altre due città in doppia cifra: Formia con 15 casi e Cisterna con 12.

La seconda cattiva notizia riguarda i ricoveri che sono sempre troppi. Ieri un solo paziente è stato ricoverato al Goretti ma altri quattro, non essendoci ulteriori posti liberi, sono stati trasferiti in altre strutture Covid del Lazio. Il giorno prima i ricoverati erano stati 7 (1 al Goretti, sei fuori). Dodici pazienti ricoverati in due giorni sono davvero troppi.

Passiamo alle buone notizie. La prima: per fortuna nelle ultime 24 ore non ci sono state nuove vittime da covid. La seconda: fino a ieri non ci sono stati casi di variante omicron, l'ultima, la più temuta, tra i contagiati in provincia di Latina. La terza riguarda i vaccini. Ieri c'è stato un boom di somministrazioni di prime dosi, sono state ben 460 negli hub pontini, dettato probabilmente dall'entrata in vigore tra qualche giorno dei nuovi obblighi in tema di vaccinazione e di super green pass secondo quanto deciso dal Governo. Complessivamente i vaccini somministrati nelle ultime 24 ore in provincia sono stati 2859, con 1927 terze dosi. Ieri era anche giorno di open day vaccinale a Latina e Formia per gli over 40 per la terza dose booster con Moderna. Latina ha risposto esaurendo i 200 slot disponibili. Malissimo Formia (è la quarta cattiva notizia della giornata) dove si sono presentati solo in 57.

Vittorio Buongiorno

