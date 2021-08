Sabato 28 Agosto 2021, 05:00

VOLLEY

C'è un nuovo vice-Cavaccini in casa Top Volley Cisterna. Partito alla volta di Prata di Pordenone (A3) Andrea Rondoni, la maglia di secondo libero sarà indossata da Matteo Picchio, 21 anni, un metro e 82 di altezza, nato nel capoluogo brianzolo, cresciuto nelle giovanili del Monza, team con il quale nel campionato 2018-19, ha esordito in A1 proprio sotto la guida di coach Fabio Soli, oggi sulla panchina della Top. Un esordio che fu negativizzato da un infortunio che limitò fortemente la sua presenza in campo. Spero proprio che a Cisterna andrà diversamente - dice il giovane Matteo, semplicemente Picchio per i compagni di squadra - anche se davanti avrò un signor libero come Mimmo Cavaccini. Uno stimolo in più per crescere e far bene, perché da lui c'è davvero tanto da imparare. Il nuovo libero è davvero entusiasta dei suoi nuovi compagni di quadra e di tornare a lavorare con Soli. E' un piacere grande ritrovare un tecnico che mi aveva già dato fiducia, ma ho trovato anche compagni come Baranowicz e Cavaccini e altri che affiancano noi giovani e dai quali c'è davvero molto da imparare e dai quali si deve prendere esempio. Sta nascendo un bel gruppo. Gente che ha voglia di far bene, che non si risparmia ed è uno stimolo costante a crescere e migliorarsi. La società non ha lasciato nulla al caso e ci ha messo a disposizione strutture di primissimo piano. La mia impressione - conclude Picchio - è che questa Top Volley ha tutte le carte in regola per ritagliarsi uno spazio importante nella prossima stagione. Ora dobbiamo soltanto lavorare e nel migliore dei modi per farci trovare pronti all'inizio del campionato. Intanto la fase di preparazione sta entrando nel vivo. Praticamente conclusa la terza settimana, coach Soli sta cominciando a plasmare la sua nuova squadra cercando di integrare le diverse anime del gruppo. All'appello mancano ancora due pedine importanti, il centrale Tobias Krick che arriverà quando la sua Germania esaurirà la partecipazione agli imminenti campionati Europei e il giovane talento Tommaso Rinaldi, schiacciatore, figlio d'arte, che resterà impegnato più a lungo con gli azzurrini di Angiolino Frigoni che disputeranno dal 22 settembre il Mondiale Under 21.

Gaetano Coppola

