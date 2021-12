Mercoledì 29 Dicembre 2021, 05:03

I carabinieri erano intervenuti già due volte, lei era stata picchiata in più occasioni, ma stavolta i militari hanno notificato all'uomo un'ordinanza di custodia cautelare. Lei, la ex moglie, nonostante le ripetute violenze subite, aveva deciso di tornare con l'uomo di 49 anni che aveva promesso che sarebbe cambiato. Tutto inutile, perché botte e minacce proseguivano. Fino all'arrivo dei carabinieri di Aprilia che hanno posto l'uomo ai domiciliari, lontano da casa della ex.

Una storia che è andata avanti per circa due anni, in un caso la vittima è stata colpita al volto con un tubo di ferro ed è finita in ospedale. Ma anche quella volta aveva deciso di ripensarci e di tornare insieme all'uomo, il quale - come accade spesso in questi casi - aveva promesso che sarebbe cambiato.

Tutto inutile: aveva ripreso ad ubriacarsi, quindi a sfogarsi sulla donna e una volta addirittura sulla sorella di lei, alla quale aveva danneggiato l'automobile. Stavolta è scattato l'arresto, anche se ai domiciliari, ovviamente lontano dall'abitazione della vittima. L'auspicio è che possa servire, una volta per tutte.

Sempre ieri, ad Aprilia, i carabinieri hanno rintracciato un uomo sottoposto a divieto di avvicinamento alla ex e che, invece, era nella zona dove vive la donna.

Patricelli a pag. 45