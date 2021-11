Venerdì 5 Novembre 2021, 05:02

BASKET

Le formazioni pontine dei campionati minori del basket maschile non hanno vie di mezzo: o prime a punteggio pieno, oppure ultime a quota zero. Nella serie B la Meta Formia, dopo cinque giornate, è ancora al palo: tutte sconfitte (3 casalinghe e 2 esterne) con 269 punti realizzati e 429 subiti, un differenziale di -160, il più ampio tra tutte e 64 le squadre dei 4 gironi. Nell'ultima sconfitta casalinga con Cassino (54-85) il coach formiano Gianni Di Rocco vede però un bicchiere mezzo pieno: «Ho percepito segnali positivi nel primo quarto d'ora di gioco - sottolinea il tecnico - poi c'è stato un calo d'attenzione seguito da un calo fisico. La nostra è la squadra più giovane del campionato: se perdiamo la concentrazione diventa poi difficile rimontare contro avversarie più esperte». La trasferta in cartello dopodomani (ore 18) a Reggio Calabria, non è proibitiva (i calabresi hanno 4 punti in graduatoria) ma è da affrontare con la massima concentrazione: «Partita complicata - sottolinea Di Rocco - un avvio di calendario in salita che ci ha regalato le prime due trasferte in Sicilia e ora in Calabria. Prepareremo la sfida con impegno: chiederò ai ragazzi di dare come sempre il massimo. Intanto la società si sta muovendo sul mercato per inserire un paio di elementi di tecnica e mestiere per elevare i nostri standard».

SERIE C GOLD

Nella C, divisione Gold, l'Oasi Kufra Fondi sta vivendo un momento simile al Formia. Dopo tre gare di campionato la squadra allenata da Gaetano Pietrosanto è ancora al palo, nonostante la presenza dell'americano Damian Hollis, che lo scorso anno giocava in A2. A parziale scusante per l'Oasi, il fatto d'aver finora incontrato il San Paolo Ostiense (primo, imbattuto) e poi Frascati e Carver Cinecittà, entrambe nel gruppo delle seconde. Da non fallire il match di domenica pomeriggio (ore 18) in casa contro il Frassati Ciampino, formazione anch'essa a quota zero, appena reduce dell'esonero del coach Andrea Sardo.

SERIE C SILVER

Nella C Silver, la New Basket Time Latina del coach Andrea Berardi dopo 4 turni guida imbattuta il girone A; stessa situazione per la Fortitudo Scauri allenata da Enrico Fabbri, prima senza sconfitte nel gruppo B. Le altre squadre della provincia di Latina, però, sono quasi agli antipodi in classifica. Gaeta è ancora al palo nel gruppo A; Aprilia si trova in un gruppo di 5 squadre tutte penultime nel girone B. Il clou del week-end al Palaborrelli di Scauri: domenica (ore 18) la Fortitudo riceverà il Basket Cassino nel confronto diretto tra le due prime della classe. Match più abbordabili, almeno sulla carta, per gli altre quintetti : domani (Palabianchini, ore 18.30) la Nbt Latina ospita Velletri, arroccato a metà classifica. Stesso giorno, stessa ora: la Virtus Aprilia farà visita alla Scu.Ba. Frosinone, team di centro classifica. Chiude il turno la Serapo Gaeta, impegnata dopodomani (ore 20.30) sul parquet del Roma Eur, che fa parte di un gruppone di 6 squadre, tutte a quota 2.

