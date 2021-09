Lunedì 13 Settembre 2021, 05:01

IL CASO

Stop alle scorribande notturne nel piazzale dell'Anfiteatro a Sezze. Il commissario straordinario del Comune setino, Raffaele Bonanno, ha deliberato l'istituzione del divieto di transito, nei due sensi di accesso, per tutti i giorni della settimana dalle 22 fino alle 5 del giorno successivo, e l'istallazione di telecamere che registrino le targhe dei mezzi dei trasgressori. Con la stessa deliberazione, il commissario prefettizio ormai giunto all'ultimo mese di governo cittadino, ha indirizzato il Comando della Polizia Locale alla predisposizione degli atti necessari.

Il piazzale dell'Anfiteatro a Sezze è utilizzato come parcheggio e per manifestazioni pubbliche, oltre che per il mercato settimanale del sabato, ed è sempre accessibile a pedoni e veicoli pur in assenza di una regolamentazione viaria. L'iniziativa di Bonanno, come specificato nella delibera, si è resa necessaria a fronte di soste selvagge, di assembramenti di persone e di corse automobilistiche nelle ore notturne, con grave pregiudizio per la sicurezza e incolumità pubblica. Nello specifico il commissario cita fatti accaduti di recente: incidenti stradali, risse e assembramenti che hanno disturbato la quiete pubblica.

La delibera di Bonanno è apparsa all'albo pretorio esattamente dieci giorni dopo il tragico evento che ha visto nella zona in questione la morte di un uomo di 72 anni, investito da una microcar che usciva dal parcheggio. Il piazzale è oggetto di un progetto di riqualificazione ai fini del mercato settimanale, con una nuova distribuzione degli stalli che comporterà anche la predisposizione di una regolamentata viabilità. Ma nelle more il commissario ha disposto il drastico provvedimento di chiudere ai veicoli il piazzale dell'Anfiteatro nelle ore notturne, prevedendo l'istallazione di telecamere capaci di leggere i numeri delle targhe per il rintraccio di eventuali trasgressori, sanzionabili con contravvenzione come previsto dal Codice della strada. L'atto di indirizzo del commissario, assunto con i poteri della giunta comunale, è immediatamente esecutivo. A breve, quindi, dovrebbe essere emessa almeno la relativa ordinanza di interdizione al traffico, atteso che per l'istallazione delle telecamere la procedura richiede più tempo.

Un'iniziativa, quella del commissario Bonanno, per contribuire al ripristino della sicurezza urbana. Argomento che già sta animando la campagna elettorale in corso per le amministrative del 3 e 4 ottobre. A Sezze qualcuno spera che la questione venga presa in carico dalla prossima amministrazione comunale. Non è ben chiaro se per rendere operativo l'intero indirizzo del commissario prefettizio o per revocarlo e proporre un'alternativa.

