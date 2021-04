14 Aprile 2021

AL LIDO

Una cornice verde, un nuovo waterfront per piazzale dei Navigatori a Foce Verde, per contenere lo spostamento di sabbia dalla spiaggia e rendere ancora più spettacolare la vista della costa di Latina. Sarà questo l'ultimo intervento, per il quale il Comune si impegnerà a cercare nuovi fondi, annunciato ieri dall'assessore ai Lavori pubblici, Emilio Ranieri, nella seduta della commissione al ramo, convocata dalla presidente, Celina Mattei, su richiesta della consigliera delegata alla Marina, Maria Grazia Ciolfi, per esaminare lo stato dei lavori. Secondo Ranieri, «occorre impedire il continuo spostamento della sabbia che, a causa del vento, dalla spiaggia invade la piazza. Un obiettivo che sarà ottenuto con un primo intervento, più semplice, per mantenere l'esistente, e poi con un'opera di ingegneria naturalistica che dovrà essere autorizzata da diversi enti, perché riguarderà un inerbimento all'interno della spiaggia, con metodi analoghi a quelli seguiti sulle dune, in altri punti della costa». Relativamente poi allo stato dei lavori di riqualificazione della piazza, finanziati tre anni fa con emendamento di 155mila euro di cui la Ciolfi fu autrice, Ranieri ha precisato che «sono conclusi al 90-95%: riguardano la pavimentazione, le delimitazioni in travertino delle aree verdi e i percorsi che oggi sono stati pavimentati, nuove panchine, nuova illuminazione, irrigazione». Il problema più grave, «è il fatto che le auto continuano a entrare sulla piazza nonostante il divieto: installeremo una linea di elementi che non permetteranno più l'accesso. Al tempo stesso, sarà ripristinata la sbarra che consente l'accesso, con chiave, ai soli residenti». A stimolare la discussione è stata la Ciolfi, che lamentava: «I lavori sono fermi da diversi giorni, sebbene non siano ancora stati completati, la pavimentazione è stata ripristinata solo nella parte centrale della piazza, e non nel viale di accesso principale, né nella parte nord del piazzale, e a questo livello non è stato previsto alcun punto di illuminazione». La Ciolfi ha espresso soddisfazione per i risultati e perché «è stata accolta la mia proposta di reperire fondi da destinare a una riprogettazione mirata del waterfront».

