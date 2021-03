CISTERNA

Brillante operazione di contrasto allo spaccio e produzione di sostanze stupefacenti da parte della Polizia di Stato sul territorio di Cisterna. Nella giornata di sabato sono state sequestrate 123 piante di marijuana e arrestato un trentenne del posto. Una vera e propria produzione da smerciare sul territorio pontino in particolar modo sulle piazze di Aprilia e Cisterna, città dove l'uomo è residente e in cui è stato ristretto agli arresti domiciliari.

L'operazione è stata portata a termine nella giornata di sabato da parte degli uomini del commissariato di Polizia di Cisterna diretti dal vice questore aggiunto dottor Riccardo De Sanctis. L'uomo tratto in arresto è un 32enne, originario di Priverno e domiciliato a Cisterna, le indagini l'hanno collocato come responsabile di una coltivazione di droga in provincia di Roma ed ora è accusato di produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'arresto è arrivato a conclusione di una laboriosa operazione di controlli dettagliati, svoltesi anche con servizi di appostamento e pedinamento, hanno portato gli agenti del Commissariato di via Benedetto Croce a Cisterna di Latina a risalire ad un'abitazione disabitata e in uso all'uomo, situata nel Comune di Bellegra in provincia di Roma sotto la giurisdizione di Tivoli, al cui interno era stata approntata una serra artigianale per la coltivazione e produzione di marijuana.

A seguito dell'irruzione e della conseguente perquisizione nell'appartamento, sono state trovate 123 piante di canapa in altrettanti vasi riscaldati con lampade alogene. Presenti nella serra improvvisata anche purificatori d'aria con estrattori. Una vera e propria organizzazione tecnica all'avanguardia per la produzione della droga, che successivamente veniva lavorata e infine commercializzata nell'area nord della provincia di Latina. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro mentre l'uomo, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari nel Comune di Cisterna, dove è residente.

Daniele Ronci

