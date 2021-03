16 Marzo 2021

I cittadini di Latina che intendono contribuire al nuovo Piano delle antenne del Comune possono inviare osservazioni e proposte. Ci sono 30 giorni di tempo, fino al 15 aprile, per inviare alla pec protocollo@pec.comune.latina.it osservazioni che saranno inoltrate ai professionisti incaricati della redazione del Piano per una valutazione tecnica. Obiettivo è predisporre un piano di disciplina e installazione di impianti di radiotelecomunicazione e di mappatura delle fonti di emissione e relativo regolamento. Un documento per stabilire dove e come, ad esempio i gestori di telefonia, possano installare le antenne. È però polemico il consigliere del gruppo misto, Salvatore Antoci, secondo il quale, «per la stesura di un piano antenne e di un regolamento sulle emissioni elettromagnetiche davvero utili alla collettività, sarebbe stata auspicabile la ricerca di altro tipo di collaborazione da parte dei cittadini: il fatto che la pec sia l'unico modo di invio ammesso, impedirà di fatto a molti cittadini e comitati di poter interloquire». Antoci si offre quindi come intermediario: «Chi non avesse la pec, può inviare le osservazioni all'indirizzo salvatoreantoci@libero.it e le inoltrerò io».